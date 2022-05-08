Эмбер Херд заявила, что Джонни Депп собирался разрезать ее лицо разбитой бутылкой

Херд вспомнила много драк и побоев Фото: REUTERS

В городе Ферфаксе, штат Вирджиния, продолжается судебный процесс, в ходе которого актер Джонни Депп надеется отсудить у своей бывшей супруги Эмбер Херд 50 миллионов долларов. (А она, подав встречный иск, надеется отсудить у него сто миллионов). Мы много писали об этом процессе, но до сего момента на нем выступал только Депп. А сейчас дала показания Херд, и наговорила много всего интересного (пожалуй, тут действительно будет уместно расхожее журналистское выражение «шокирующие подробности»).

Впрочем, Эмбер произнесла и много нежных слов про своего бывшего супруга. Вспомнила, как они впервые встретились: Эмбер пришла к Джонни на прослушивание в надежде получить роль в фильме «Ромовый дневник», который он продюсировал и в котором играл главную роль. Прослушивание обернулось очень долгим разговором, в ходе которого будущие супруги обсуждали «малоизвестные книги и старые блюзы». У них внезапно нашлось множество точек соприкосновения - оказалось, оба любят одну и ту же музыку, одних и тех же поэтов…

Херд называет Деппа импульсивным человеком. По крайней мере, он сделал ей предложение через «несколько дней, может быть, недель» после той первой встречи. У него не было обручального кольца, поэтому он снял фольгу с горлышка бутылки с вином, скрутил кольцо и надел Эмбер на палец. Опустился при этом на одно колено и страстно сказал: «Я хочу, чтобы ты была моей девушкой, навсегда -моей девушкой, моей женщиной, моей девушкой. Я хочу, чтобы ты стала остатком моей жизни. Ответь мне «да». И Эмбер, как она выражается, охватила «слепая надежда».

Она назвала Деппа «своей главной любовью». Но вскоре выяснилось, что в нем есть другая, ужасная сторона. «Она, эта сторона, захватывала над ним власть, и я уже не могла разглядеть того Джонни, которого полюбила».

На процессе между бывшими супругами всплывают новые безобразные подробности Фото: REUTERS

Она вспоминает, как Депп, известный своим пристрастием к алкоголю, отключался в луже собственной рвоты, полностью теряя «контроль над внутренностями», и рвоту за ним были вынуждены убирать другие люди, включая саму Эмбер. Но потом он трезвел, и снова превращался «в того Джонни, которого я любила». «Ты спасла мне жизнь, малышка, ты спасла мне жизнь» - говорил он в порыве нежности.

Но потом все равно начинались драки. Например, однажды Херд и Депп отдыхали на яхте вместе с детьми Деппа от предыдущего брака (с французской актрисой Ванессой Паради). И Джонни показалось, что Эмбер в ходе разговора с детьми назвала его пьяницей. Он набросился на нее в бешенстве (она всем телом ударилась о стену каюты), схватил за шею, и, используя нецензурную брань, пообещал ее убить. При этом Херд утверждает, что не говорила с его детьми, в частности, с дочерью Лили-Роуз, о его алкоголизме. Еще он назвал ее «обузой» (an embarrassment), и это обидело ее еще сильнее, чем мат и угроза убийства.

Но впереди были и более яростные стычки. Первый раз Эмбер ударила его в ответ, когда он набросился на ее младшую сестру. «Она стояла спиной к лестнице, и когда Джонни направился к ней, я уже не ждала. Я просто вспомнила Кейт Мосс и лестницу, и прыгнула на него. И ударила его прямо в лицо». (Рассказывают, что когда в 90-е у Деппа был роман с супермоделью Кейт Мосс, он во время ссоры сбросил ее с лестницы).

Херд вспомнила много драк и побоев - например, случай, когда он начал давать ей подзатыльник за подзатыльником, повторяя «Я тебя, *****, ненавижу». А потом повалил на пол и продолжал избивать… Однажды он, опять-таки повалив ее на пол, начал бить по голове - она пыталась от него убежать, схватила вазу и бросила в него - но это, судя по всему, только больше его разъярило. А еще был инцидент на самолете, когда Депп начал ее бить на глазах у других пассажиров, «и никто ничего не сделал. Стояла такая тишина, что можно было услышать, как булавка упадет, но никто ничего не сделал».

Но самая невероятная история - про то, как Депп однажды содрал с нее одежду и сказал «сейчас я обыщу твои интимные места» («we're going to conduct a cavity search»). Он подозревал, что Эмбер прячет от него там кокаин. «Я не могла понять - как меня, не употребляющую кокаин, настроенную против кокаина - он ведь, в том числе создавал нам проблемы в отношениях - можно было заподозрить в том, что я прячу от него его наркотики? А потом он начал засовывать в меня пальцы. А я просто стояла и смотрела на свет, пока он это делал».

Получила развитие и тема бутылок. Ранее сообщалось, что Херд будто бы бросила в Деппа бутылку водки, и осколком ему отсекло часть пальца. Но сейчас актриса рассказала свою версию событий, еще более леденящую. У них была очередная ссора, Херд пыталась выхватить из руки мужа руки бутылку, а та выскользнула и разбилась, что привело его в исступление. Он набросился на Эмбер с воплем «Я сейчас разрежу тебе лицо!» и начал махать у лица и шеи осколком. «Мне никогда в жизни не было так страшно» - вспоминает Херд. Депп будто бы сорвал с нее ночную рубашку, бросил на кафельный пол, и начал кричать «Ты разрушила мою жизнь!»

В этот момент актриса сделала паузу в своей речи - она тяжело дышала, ей было трудно продолжать. Но ее адвокат попросила уточнить: не пытался ли Депп изнасиловать ее бутылкой? Херд ответила: «Я не могу поверить, что я должна сделать это». После чего адвокат извинилась.

Процесс еще не закончен: сейчас адвокаты Деппа должны задавать Херд свои вопросы. И, честно говоря, даже страшно представить, что мы еще можем услышать.