Московский школьный музей посвящён казахской девушке, поднявшей батальон в атаку

Фото: Архив автора

В канун Дня Победы на всём постсоветском пространстве люди вспоминают героев Великой Отечественной войны – тех, кто вернулся домой с победой, и тех, чья жизнь оборвалась на полях сражений. «Мёртвые молчат, – писал русский религиозный философ Семён Франк. – Бесчисленная их армия не встаёт из могил, не кричит на митингах, не составляет резолюций. И всё же эта армия мертвецов есть великая политическая сила всей нашей жизни, и от её голоса зависит судьба живых, быть может, на много поколений. …Какова бы ни была их судьба там, за пределами этого мира, они живут в наших душах, в подсознательных глубинах великой, сверхличной народной души... Их души внятно говорят об одном – о Родине, о защите государства, о чести и достоинстве страны, о красоте подвига».

Фото: Архив автора

Например, такого подвига, которым была увенчана драматически короткая жизнь Героя Советского Союза, уроженки Казахстана Алии Молдагуловой, принявшей последний бой 15 января 1944 года под городом Новосокольники Псковской области. В её честь воздвигнуты памятники и мемориальные доски в Казахстане и России, имя Алии носят улицы в Санкт-Петербурге и Москве. В честь Молдагуловой названа московская школа №1512. Здесь уже 47 лет, с 1975 года, работает музей, посвящённый подвигу казахской девушки. В январе 1944 года в ожесточённом бою у деревни Казачиха Псковской области 18-летняя Алия Молдагулова подняла залёгший батальон в атаку.

Экскурсии по музею нередко проводят школьники, включая самых юных. Незадолго до 9 мая педагоги школы любезно согласились провести экскурсию по музею для корреспондента «КП».

Фото: Архив автора

«Братья-солдаты, за мной!»

Алия Молдагулова родилась в 1925 году в Актюбинской области. Мать умерла, когда дочери было 8 лет, и отец отдал её на воспитание к дяде по материнской линии, который жил в Алма-Ате. По одной из версий её отец мог подвергаться преследованиям как потомок знатного рода. В 1935 году дядя Алии поступил в военно-транспортную академию, семья переезжает в Москву, затем в Ленинград. В 1939 года дядя устроил 14-летнюю племянницу в интернат. Его сын объяснял это так: «Отец хотел дать ей образование и поэтому поместил в школу-интернат, которая стала детским домом только в 1942-43 годах. Время было, знаете ли, трудное, голодное, в одной комнате ютилось восемь человек – мама, потом сестра Куляш, брат Макс, тетя Сапура, Алия и две наши бабушки, которых отец тоже привёз в Ленинград из Казахстана».

Здесь Алию застала война. Когда началась блокада, девочка наотрез отказалась покидать полюбившийся ей город, она работала на строительстве оборонительных укреплений, ночами тушила на крышах домов блокадного Ленинграда зажигательные бомбы. Однако в марте 1942-го она всё-таки была вывезена вместе с интернатом из осаждённого города в Ярославскую область, где после окончания школы поступила в авиационный техникум, а вскоре подала заявление в военкомат с требованием отправить на фронт. В мае 1943 года её включили в первый набор Центральной женской снайперской школы, по окончании которой Алия была направлена в 54-ю стрелковую бригаду 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта. Во время своей последней схватки, после того как был убит командир подразделения, Алия встала во весь рост и закричала по-казахски: «Казактар алга!» («Казахи, вперед!») и по-русски: «Братья-солдаты, за мной!». И первой рванулась в атаку.

Фото: Архив автора

О том, как Алия погибла, вспоминал в мемуарах политрук батальона, в котором служила героиня. Он писал, что наши бойцы ворвались в траншею фашистов, и первой была Алия. Вблизи разорвалась мина, осколок которой попал девушке в руку. Однако, словно не чувствуя боли, она продолжала держать автомат и вступила в схватку с немецким офицером. Он выстрелил ей в грудь, однако теряющая сознание Алия всё же смогла и его отправить к праотцам. «Каноническая» версия гласит, что именно в этот момент оборвалась жизнь Молдагуловой, однако педагоги школы №1512 утверждают, что всё было ещё драматичнее: истекающую кровью Алию доставили в ближайший госпиталь, где за её жизнь боролись врачи, пока в госпиталь не попал роковой снаряд… Девушка обрела последний приют в земле деревни Монаково Псковской области. 4 июня 1944 года ефрейтору Алие Молдагуловой было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

«Мёртвые молчат. Но наш долг – чутко прислушиваться к таинственному, то благодетельному, то грозному смыслу их молчания», – писал философ Франк. О чём «молчит» Алия Молдагулова? Мне кажется, что ключевым словом её последнего крика было слово «братья». Это слово – завещание героини русским и казахам всех поколений и эпох.

Фото: Архив автора

«Мы помним тебя, Алия!»

В одном из залов школьного музея Алии Молдагуловой можно увидеть казахскую национальную одежду, предметы быта, книги, которые в разные годы были подарены музею казахстанскими друзьями. В другом зале находятся фрагменты снарядов и боевого оружия Великой Отечественной войны, бюсты героини, фотографии и картины, на которых изображена Алия, табель её успеваемости с отличными и хорошими оценками, военная форма, фронтовые письма.

В 2005 году в музее был проведён капитальный ремонт, который финансировала Актобинская область Казахстана. Музей посещают делегации из этой страны, сотрудники посольства в России, на площадках музея проводятся патриотические акции, встречи с ветеранами, концерты.

Не так давно одна из таких акций – День призывника – была проведена при поддержке местного Совета ветеранов. «Это была военно-спортивная игра, – говорит заместитель директора школы №1512 Юлия Найдина. – В соревнованиях принимало участие 10 команд, в основном ученики 6 класса, потому что для учеников 7 класса в нашей школе формируется кадетский класс. Его ученики проводили соревнования. Перед проведением игры у нас прошёл митинг, посвящённый 77-й годовщине Великой Победы, мы возложили сто гвоздик к памятнику Алии Молдагуловой. Мы проводим экскурсии по музею для малышей – учеников начальных классов нашей школы, к нам приходят гости».

Можно добавить, что на площадке школы дают клятву будущие кадеты, музей сотрудничает с Московским домом национальностей, дружит с казахской общиной столицы, его посещают обучающиеся в Москве казахстанские студенты, налажены связи с Актюбинским государственным педагогическим институтом, который, кстати, находится на проспекте А. Молдагуловой в Актобе.

Фото: Архив автора

В 2019 году школьная делегация приняла участие в торжественной акции памяти Алии Молдагуловой, прошедшей в Нур-Султане, одним из организаторов которой стала Национальная гвардия Казахстана. На митинге выступила сестра героини Алип Усенова. В том же году активисты музея и медиастудии «Алия» посетили Посольство Республики Казахстан в России, познакомились с музеем посольства, выступили с литературно-музыкальной композицией «Мы помним тебя, Алия!». За сохранение памяти о Герое Советского Союза и бережное отношение к культурно-историческому наследию двух народов руководители музея и ученики школы были награждены благодарственными письмами посольства.

Жизнь музея освящается на его сайте, где можно, кроме прочего, совершить online-экскурсию. А если вы живёте в Москве, то можете посетить школьный музей лично – здесь вам будут рады!