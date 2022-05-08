От последствий разрушительного взрыва в Гаване продолжают умирать люди

Взрыв прогремел в кубинской столице в пятницу, около 11 часов утра по местному времени Фото: REUTERS

По заявлению представителей Красного Креста, количество погибших во время взрыва в гаванском отеле Saratoga увеличилось до 32 человек – еще несколько человек скончались в больницах. Помимо этого, тела 19 предполагаемых жертв трагедии пока не найдены – люди числятся пропавшими без вести. Эту информацию озвучила глава провинциального Фронта восстановления семейных связей Красного Креста Глория Боннин.

Взрыв прогремел в кубинской столице в пятницу, около 11 часов утра по местному времени. Здание 5-звездочного отеля, находящееся буквально через дорогу от комплекса кубинского парламента, в результате взрыва частично обрушилось.

На месте трагедии побывали президент Кубы Мигель Диас-Канель, премьер-министр страны Мануэль Марреро Крус, высокопоставленные чиновники. Согласно предварительному заключению экстренных служб Кубы, причиной взрыва в отеле стала утечка газа.

Здание отеля Saratoga было возведено в конце XIX века по заказу богатого испанского купца. Изначально первый этаж дома использовался под магазин и квартиры, а второй – в качестве гостиницы с 43 номерами.

В 30-х годах прошлого столетия здание перенесли на его нынешнее место в историческом центре Гаваны, а в 2005 году на его фундаменте воздвигли новый отель на 96 номеров, сразу ставший достопримечательностью кубинской столицы и снискавший популярность среди иностранных туристов.

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