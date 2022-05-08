Минобороны готовит к денацификации Одессу

Ракетный катер шел к острову Змеиный Фото: REUTERS

Минобороны России сообщает об уничтожении ночью высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России крупного командного пункт механизированной бригады в районе Пятихатка Харьковской области и узел связи военного аэродрома «Червоноглинское» в районе населенного пункта Арциз, что за Одессой, ближе к Измаилу.

Именно вокруг Одессы последние дни развивается самое серьезное противостояние, которое в итоге приведет к потере киевским режимом Черноморского побережья. Флота у Украины давно уже нет, а потому, само заявление официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова о том, что в районе Одессы был уничтожен корвет ВМС Украины проекта 1241 стало для военных экспертов полной неожиданностью.

Похоже, что украинским морякам удалось за два месяца реанимировать советский ракетный катер и удачно вывести его в зону поражения.

Ракетный катер шел к острову Змеиный. Этот клочок суши в Черном море оказался для Вооруженных сил Украины слишком крепким орешком. Над островом, который был взят в первые дни специальной операции российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены за прошедшую ночь были сбиты еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 воздушных сил Украины.

Также в районе города Одессы был уничтожен беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2».

«Всего же за сутки в окрестностях Одессы уничтожены четыре украинских самолета, четыре вертолета, в том числе три с десантом на борту, три беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2» и один десантно-штурмовой катер ВМС Украины», - подчеркнул Конашенков на прошедшем брифинге.

В это время в Донецкой области Украины за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 130 военных объектов Украины. Среди них: три пункта управления, 123 района сосредоточения личного состава и военной техники, две артиллерийские батареи на огневых позициях и два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмут и Краснополье. Там, в результате ударов уничтожены до 420 националистов, выведены из строя 55 единиц военной техники.

Кроме того, ракетными войсками и артиллерией поражены 56 пунктов управления, 32 огневые позиции артиллерии, 415 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также две пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе населенного пункта Коротыч Харьковской области.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

156 - самолетов.

116 - вертолетов.

765 - беспилотных летательных аппаратов.

297 - зенитных ракетных комплексов.

2927 - танков и других боевых бронированных машин.

335 - установок реактивных систем залпового огня.

1393 - орудия полевой артиллерии и миномета.

2746 - единиц специальной военной автомобильной техники.