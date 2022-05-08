«Выпили валерьянки, так и выжили»: беременная жительница Мариуполя бежала из дома, когда украинские танки въехали во двор

Появление дочки Елена ждет уже в мае Фото: Личный архив

Елена и Александр из Мариуполя в Россию ездили частенько – на заработки в подмосковный город Пушкино. Но и подумать не могли, что придется бежать сюда от украинских танков, бросив все, что с таким трудом заработали. Оставив там даже маму.

УКРАИНЦЫ РАЗБОМБИЛИ РОДДОМ

- Саша - строитель, я - продавец, сына Кирюшу оставляли дома на дедушку с бабушкой, сами деньги зарабатывали, - вспоминает Елена Гордеева. – Прошлым летом папа умер, мы вернулись в Мариуполь. Саша нашел там хорошую работу, я забеременела. Ждали дочку, делали ремонт в квартире, технику закупали, мечтали, как заживем счастливо большой семьей.

25 февраля в Мариуполе отключили свет, отопление, воду, газ, связь. Зима затянулась, на дворе стояли морозы, люди выживали, как могли: воду таскали с речки, еду готовили на костре, разведенном во дворе, спали одетыми. Спать ложились в семь вечера, в час ночи уже просыпались от зарева, прислушивались к обстрелам и гадали: «пронесет» ли в этот раз?

- Лучший в городе роддом, в котором я собиралась рожать, разбомбили украинцы, хотя ДНРовцев там не было, то есть тупо стреляли по мирным, - рассказала корреспонденту kp.ru Елена Гордеева. - 18 марта я увидела, как к нам во двор въезжают украинские танки, чтобы спрятаться среди жилых домов. Скоро начался обстрел, хорошо, что в зале в этот момент никого не было. Мы стояли в этот момент в коридоре. Поэтому просто выпили валерьянки - так и выжили.

Елена с сыном Фото: Личный архив

ПОБЕГ В НИКУДА

19 марта Елена пошла за водой и увидела украинские танки во второй раз. Сразу поняла: надо бежать. Схватила документы, взяла сына за руку, муж подхватил плед и подушку для Кирюши. И тут случилось то, чего никто из них не ожидал:

- Мама отказалась уходить. Да, больные ноги, да, тяжело идти, да, полон дом живности – кошка, хомяк да попугай. Но я даже представить себе не могла, что придется уходить без нее, - признается Елена. – Но пришлось. Недавно получила от нее весточку через знакомых: в письме пишет, что жива. Но почерк неуверенный. Боюсь, что ей там плохо. Все время думаю, как вытащить ее оттуда? Как сделать так, чтобы она снова была с нами?

Их собственный путь к мирной жизни был очень труден. Пролегал мимо танков, сгоревших домов, гильз, оружия, бомбежек и страха. Шли буквально в никуда. Километров через десять набрели на пост, оказался ДНРовский. Александра тщательно проверили – не диверсант ли. Елену сразу отправили в больницу. От пережитых стрессов развился сильнейший тонус, врачи сказали, что еще немного, и она могла потерять ребенка.

Записка от мамы

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Семью отправили в Таганрог, но в пункте временного размещения позволили пробыть всего лишь сутки – на подходе была новая партия беженцев. Друг из Пушкино прислал Александру денег, так они добрались до Москвы, где пару недель прожили в квартире, в которой шел ремонт, а потом смогли снять жилье в Пушкине – именно там они планируют обосноваться.

- Я до того отекала, что не могла ходить. Но когда пришла в местный роддом, меня сначала отказались ставить на учет, - рассказывает Елена Гордеева. – Спасибо заместителю главврача Андрею Леонардовичу Лесному, который устроил так, что меня положили. В больнице с меня сошло 5 кг – это была та самая вода, что вызывала отеки.

Помогли семье партия «Единая Россия» и благотворительный фонд «Женщины за жизнь» - едой, одеждой, вещами для младенца.

Появление дочки семья ждет уже в мае. Имя выбрали – Милана, что означает «заботливая» и… «помилованная». Елена и Александр надеются и верят, что впереди у малышки – долгая и спокойная, а главное – мирная жизнь, полная любви и счастья. Как и у них самих.

ОФИЦИАЛЬНО

Наталья Москвитина, президент фонда «Женщины за жизнь», член комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной Палаты РФ:

- С начала спецоперации мы помогли уже примерно 700 беженцам. Для этого перепрофилировали некоторые проекты нашего фонда. Открыли горячую линию на базе своей, начали собирать продукты и вещи в специальных коробах «Мамино окно» по всей Москве. Часть собранного передали в пункты временного пребывания в Ростове, остальное раздаем в Москве.

У нас можно получить психологическую, юридическую, продуктовую помощь, мы собираем вещи, в особых случаях помогаем собрать деньги на конкретные цели: беженке из Горловки помогли сделать операцию по замене сустава, сейчас готовимся объявить сбор на покупку инвалидной коляски мужчине в Таганроге.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться за помощью:

- сайт фонда «Женщины за жизнь» - womenprolife.ru

- по телефону горячей линии фонда: 8 800 2000 492

Какие документы нужны:

- Для психологической помощи - никаких

- Для юридической и медицинской консультации - миграционная карта и паспорт

- Для продуктовой и вещевой - миграционная карта, паспорт и свидетельства рождения детей

- Для материальной - документы, подтверждение, что есть какая-то проблема