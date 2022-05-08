Военная драма «Девятаев» с Павлом Прилучным выходит на ТВ

«Россия 1» презентует драму «Девятаев» Фото: кадр из фильма

В День Победы зрителя ждет насыщенная премьерами телесетка. Фильмы, сериалы, спецвыпуски популярных шоу. Даже в кино ходить не надо.

Так, «Россия 1» презентует драму «Девятаев», которая в прошлом году была показана на больших экранах, а потом и в онлайн-кинотеатрах. Теперь каждый сможет оценить работу режиссера Сергея Трофимова и Тимура Бекмамбетова.

Фильм посвящен подвигу Михаила Девятаева — героя СССР, совершившего немыслимый побег на самолете из концлагеря на острове Узедом (Германия). Летчика-истребителя сыграл Павел Прилучный, долго готовившийся к этой роли, сидя на диете и истощая организм, чтобы выглядеть в кадре максимально правдоподобно.

Фильм посвящен подвигу Михаила Девятаева Фото: кадр из фильма

— История судьбы и подвига Михаила Девятаева сильно поразила меня, когда я ее услышал, — признался Прилучный. — Я не поверил, что человек способен через такое пройти. Для меня это поступок настоящего патриота своей страны. Сниматься в этом проекте было большой ответственностью, тем более, что консультантом на съемках был сын Михаила Девятаева. Мне было очень приятно, когда Александр Михайлович посмотрел наш фильм и сказал: «Принято!» - это дорогого стоит.

Летчика-истребителя сыграл Павел Прилучный Фото: кадр из фильма

Сын Девятаева действительно консультировал создателей картины и подсказывал некоторые тонкости, чтобы избежать фальши или избыточной драматургической натяжки.

— Авторы пообещали мне, что в работе над картиной постараются быть как можно ближе к герою и к тексту, — объяснил Девятаев-младший. — А моей задачей было эту работу отслеживать и помогать. Работа шла долго. Мы обсуждали каждый эпизод. У меня сохранился большой массив воспоминаний летчиков-истребителей, участников Великой Отечественной войны, многое происходило и с отцом, и мы использовали их в работе. Я очень волновался на просмотре фильма. Первые минуты осторожно присматривался, а потом – фильм меня забрал, задел, поглотил, затронул мои чувства. Он полностью совпал с моими представлениями о том, что было на самом деле.

Михаил Девятаев Фото: Википедия

В основу сценария вошли воспоминания Михаила Девятаева, создатели также тщательно изучали архивные материалы того времени. Кроме истории побега в фильме есть еще одна важная драматическая линия – противостояние Девятаева и его друга, Николая Ларина, который перешел на сторону врага.

Николай Ларин Фото: кадр из фильма

Этого персонажа сыграл Павел Чинарев.