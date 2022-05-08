Андрей Лысенко, волонтёр Донбасса: Для связи с Россией у нас теперь - «русский код»

Андрей Лысенко, волонтёр Фото: Личный архив

С субботы, 7 мая, номера сим-карт мобильных телефонов у жителей ДНР и ЛНР должны уже были начинаться с + 7, как и у россиян. В Донецкой народной республике после семерки предлагалось набирать 949, в Луганской - 959. (Для сведения: раньше, чтобы позвонить в Россию, приходилось «забивать» + 38071 и + 38072.)

Как сообщили в Минкомцифры и в Российском правительстве, эти меры направлены, прежде всего, «на освобождение населения ДНР и ЛНР от коммуникационной блокады».

Как выполняются обещания связистов? Чтобы выяснить это, я позвонил своему давнему знакомому - хорошо известному в Донбассе, и не только, волонтеру Андрею Лысенко.

- ...Андрей, привет! Где вы сейчас находитесь?

- Еду из Мариуполя. Не могу говорить - давайте чуть позже.

А вот мой звонок через 2 часа.

- Алло! Вы вернулись?

- Да, возили в Мариуполь «гуманитарку» (так там называют гуманитарную помощь.- А.Г.)

- Вы на своем «инкассаторском» броневике ездили туда?

- Да. К сожалению, он сломался и остался в Мариуполе. Под надежной охраной. Завтра его привезут в Донецк. (Эту машину волонтеру подарили его друзья. - А.Г.)

- У вас там в мобильной связи должен был появиться «русский код», как его называют. Он уже действует? Как это вообще расценено в Мариуполе, в Донецке, среди жителей?

- Так как украинской связи у нас нет давно...

- А я вот застал еще то время, когда у вас украинская связь была.

- Была. Потом у нас появился свой оператор связи, но звонки в Россию считались международными и звонить было - ну, очень дорого.

- А как сейчас?

- Сегодня люди уже звонили по-новому. Говорят, связь надёжная и - намного дешевле.

Когда мы возвращались из Мариуполя, со мной в машине был парень, который набрал на своём мобильнике сестру, она переехала в Россию - для него это было почти бесплатно. Ну, по определенному тарифу. Как если бы он ей звонил из России. Говорит - а раньше международный звонок сразу же все деньги на телефоне «сжирал». Теперь даже можно и о погоде поговорить, и спросить - как здоровье?

- Ясно.

- У многих же родственники, друзья, знакомые в России. И так как ДНР и ЛНР уже являются, по крайней мере, в душе, частью России, эта мера, по поводу звонков, - ну, очень кстати.

- И, вообще, сам символ – «русский код» – это, наверное, тоже звучит!

- Да, ещё один хороший символ. У нас население не знает гимна Украины. Но все прекрасно знают гимн России и гимн Советского Союза.

- Вы имеете в виду мелодию Александрова.

- Да. И, я считаю, то , что нам накануне праздника подарили такую связь - это все в одном ряду.

- Я вас поздравляю с наступающим Днем Победы и с «русским кодом»!

- Спасибо большое.

КСТАТИ

И ещё одно пояснение:

Для новой нумерации замена сим-карты не потребуется. Все абоненты получат смс-уведомления о присвоенном номере.

Теперь, как поясняют специалисты, телефон +38072-ххх-хх-хх, который был прежде, при звонке в Россию будет обозначен как +7(959)-ххх-хх-хх.

Из России, говорят, также можно будет звонить, исключая «международную» нумерацию, напрямую - на +7(959)-ххх-хх-хх. Правда, у меня это пока не получилось - нынешнее интервью я делал по «старой связи». Видимо, наладка ещё пока продолжается...