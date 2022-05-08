После отмены России на конкурсе «Евровидение» фаворитом стала Украина. Песня посвящена матери, излишне опекающей взрослого сына

Группу Kalush Orchestra с песней Stefania букмекеры выводят на первое место Фото: EAST NEWS

Не секрет, что музыка — вне политики. Если речь не о русской музыке, конечно. Поэтому Европейский вещательный союз и решил отстранить Россию от участия в «Евровидении-2022». Нельзя сказать, что новость сильно расстроила нашу публику и телевещателей: Первый и ВГТРК одновременно покинули структуру, организующую шоу. В целом, у нас в стране и так хватает вокальных конкурсов и талантов.

Однако все же интересно со стороны наблюдать за тем, в какую сторону дрейфует самое независимое, как гласит регламент, от политики шоу. Букмекеры в преддверии старта «Евровидения» (14 мая в итальянском Турине) посчитали приблизительные шансы участников на победу. Исходя из опубликованных песен, предпочтений зрителей и прочих аналитических аспектов.

Котировки получились интересными. Фаворит — Украина.

Группу Kalush Orchestra, заменившую Алину Паш (забанили за то, что посещала Крым — музыка вне политики!), с песней Stefania букмекеры выводят на первое место. Причем, с огромным отрывом. Если пересчитать коэффициенты линии на «Евровидение» в процентном соотношении, то получится, что вероятность победы Украины оценивается в 45%, шансы Италии (дуэт Махмуд и Бланко с песней Brividi), которую ставят на гипотетическое второе место, — в 13%. На третьем месте в списках — шведская певица Корнелия Джейкобс с песней «Hold Me Closer».

По официальной версии песня Stefania посвящена маме Олега Псюка, лидера Kalush Orchestra, которая его вырастила и выкормила, но продолжает обеспечивать гиперопекой, даже когда он вырос — солист просит этого не делать. Словом, незамысловатую политическую метафоричность и тут можно разглядеть.

«Я уже взрослый, ма, ну хватит уже,

хранить мне вещи на вырост, как маленькому,

Я не ребенок, а она все переживает,

где я так долго гулял, чтоб мне пусто было,

Мама, ты все еще молода, если я не ценю твою заботу и на пике славы, то я в тупике,

Черт с этой славой, я спою с любовью

Люли-люли-люли».

На победу Украины дают 1,6 (на этот коэффициент умножается ставка в случае выигрыша), Италии — 6, Швеции — тоже 6.

Последний раз Украина выигрывала конкурс в 2016 году, когда певица Джамала, тоже далекая от политики, спела песню «1944» о депортации крымских татар в советские времена. Формально повод для такого высказывания отсутствовал (якобы события были очень личными для певицы, но ранее подобных песен она не исполняла), но весь мир понимал очевидные аллюзии — украинская певица намекала на события в Крыму. Грамотный маркетологический ход и обеспечил уверенную победу артистке. Судя по всему, в 2022 году история повторится. И тогда путь на «Евровидение-2023» для России опять гарантированно будет закрыт.