День Победы в ЛДНР, Херсоне, Мариуполе и на передовой встретят со спецвыпуском "Комсомольской правды"

Жители Херсона, Мариуполя и других регионов Украины будут ждать новых спецвыпусков, а мы, соответственно, работать над ними Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неожиданный подарок получили жители освобожденных Донбасса и территорий Украины от нашей редакции. "Комсомольская правда" сумела к Дню победы напечатать спецвыпуск и при помощи Министерства обороны России доставить его адресатам. Вернее, несколько разных газет, ориентированных на тот или иной регион.

- Общий тираж составил 470 тысяч экземпляров. Отдельные варианты спецвыпуска напечатаны для каждого региона. Один – для жителей ЛНР. Другой – для ДНР. Еще вариант – для украинцев, проживающих на территории освобожденной Херсонской области и для Мариуполя. Еще один – для военных, - рассказала заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда», издатель специальных выпусков Ирина Дегтярева.

То есть получается газета прямо на передовую, для бойцов, которые сейчас освобождают территории Украины из-под, по сути, новой нацистской оккупации.

В выпуске для ДНР рассказ о комбате легендарной "Спарты" – не менее легендарном Герое России и ДНР Владимире Жоге ("Вохе"). В газете для ЛНР – о запуске луганской теплоэлектростанции в городе Счастье. Который, безусловно, станет кусочком счастья не только для жителей Счастья. Или же, например, как найти пропавших родных? И для ДНР, и для ЛНР вопрос одинаково актуален. Но в разных республиках разные ведомства призваны помогать в этих вопросах, и у них отличные друг от друга номера телефонов. Ну и, вообще, хотя у обеих республик была общая судьба все эти годы (и будет, надеемся, тоже общая), в каждой из них остается и своя, присущая сугубо им специфика.

Жителям Херсона, например, будет интересен рассказ о том, как к ним относится руководство Украины в Киеве, а для мариупольчан жизненно важна информация, где в их городе открылись и работают гуманитарные и центры занятости.

"Комсомолка" постаралась максимально подстроить свои выпуски под интересы населения в каждом из этих регионов.

- Учитывая, что во многих местах связь как таковая прерывистая, интернета часто нет, поэтому люди не могу получать эту информацию. «Комсомолка» решила помочь людям сориентироваться в этой очень непростой ситуации, когда совсем рядом еще идут бои, рассказал в эфире Радио "КП" заместитель главного редактора "Комсомольской правды" по спецпроектам Алексей Белянчев. - Мы пошли по принципу, любимому «Комсомолкой», ее читателями. Самое главное, что мы туда даем четкую, понятную, простую, полезную информацию. Сейчас у людей очень много проблем, особенно там, где территории освобождены. Во-первых, многие сейчас встречаются с родственниками, которые проживали в Донецкой, в Луганской народных республиках. И у людей вопросы простые: как получить гражданство ЛНР или ДНР? Возможно ли там получить гражданство Российской Федерации? Какие деньги ходят? Понятно, что люди на тех территориях пользовались гривной. Как восстановить связь? Как получить гуманитарную помощь? Там ответы на очень многие вопросы. Тираж будут передавать туда, куда смогут довезти, в те зоны, которые освобождены, и бесплатно раздавать жителям наш спецвыпуск.

- Это разовая акция, или она будет постоянной?

- Конечно, не разовая. И мы будем продолжать. Во-первых, одним выпуском все это невозможно передать людям. Во-вторых, безусловно, информация меняется стремительно, - объяснил Белянчев. - По ходу этого выпуска мы видели, что те же центры гуманитарной помощи открывают, там работает «Единая Россия», ее центры. И они с волонтерами открывают новые точки для населения буквально в считанные дни. В том же Мариуполе уже запускаются автобусные маршруты. За два дня добавилось количество рынков, которые открываются. И люди должны это все знать. Мы будем обновлять и дальше эту информацию, доставлять читателям, чтобы людям было удобно, полезно, чтобы они смогли пережить это тяжелое для них время с минимальными, по возможности, издержками.

Для такого тиража главной задачей было не собрать материалы для того или иного региона и даже не напечатать, а доставить газеты вовремя. В те места, где, зачастую, даже привычная телефонная связь – вопрос прошлого и будущего, но не настоящего. Ура! С этой задачей нам также удалось справиться на "отлично".

Редакция «Комсомольской правды» выражает также благодарность за помощь Ростовской таможне.

Кстати, помимо этого спецвыпуска, "Комсомолка" давно и прочно обосновалась в Донбассе, вот уже семь лет после возникновения ДНР, регулярно в режиме большой "КП" выпуская "Комсомольская правда Донецк". И там у нас есть местная редакция с талантливыми местными журналистами, которые все эти годы работают для жителей Донбасса.

- Мы уверены, что скоро "Комсомолка" на постоянной основе будет выходить не только в Донецке, но и в Луганске, и в Херсоне, и в Мариуполе, и в других городах, - заявила Ирина Дегтярева.

Ну а пока этого не произошло жители Херсона, Мариуполя и других регионов Украины будут ждать новых спецвыпусков, а мы, соответственно, работать над ними.