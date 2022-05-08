Евгений Цыганов сыграет главную роль в лирической комедии «Блондинка» по повести Александра Володина

Фото: START

В Петербурге стартовали съемки фильма «Блондинка» (START) с Евгением Цыгановым в главной роли. Сценарий лирической комедии Павла Мирзоева, сына Владимира Мирзоева («Борис Годунов»), опирается на одноименную киноповесть советского драматурга Александра Володина («Пять вечеров», «Осенний марафон»), написанная в 1984 году о молодой девушке в поисках себя.

Фото: START

Разница лишь в том, что режиссер, ставший и сценаристом, адаптировал «Блондинку» под современные реалии и перенес действие из Ленинграда 80-х в современный Питер.

Собственно блондинку — Иру — играет Дарья Жовнер («Первый Оскар», «Диверсант: Крым»). Девушка служит в театре, подрабатывает мытьем окон и влюблена в ненадежного творческого человека по имени Лев (Евгений Цыганов), начинающего режиссера.

— Таким девушкам сейчас около тридцати, — считает режиссер картины. — Они не пошли в юристы-экономисты, как мы в свое время, отвергают паттерн дом-семья-работа, пытаются реализоваться в творческих профессиях, а иногда сами их придумывают. Я пробовал написать что-то с нуля и вдруг вспомнил про «Блондинку» Володина. Подход к героине требует легкости и темперамента. Она кто угодно, только не томная нудная страдалица. Эта молодая женщина чуть странная, невероятно активная, стремительная, которая просто физически не в состоянии жить по правилам. По сути, Ира — наш общий внутренний идеал, который мы до какого-то момента в себе пестуем, а потом, взрослея, бросаем.

Исполнительница главной роли считает такую роль подарком.

— Попытаться понять ее, уловить — задача невероятно интересная для меня, — подчеркивает актриса. — Иру сочинил Александр Володин и поработать с его текстом — огромное счастье! Как известно, все истории в мире рассказывают о любви. Наша картина тоже, в первую очередь, об этом.

Фото: START

Кроме Жовнер и Цыганова в фильме заняты Федор Федотов («Серебряные коньки»), Юлия Марченко («Гоголь», «Вертинский»), Геннадий Смирнов («Время первых») и другие. При этом современный Петербург майско-июньского периода станет «одним из главных героев картины», как обещают создатели.