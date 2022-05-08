Болезнь неизвестного происхождения уносит жизни детей по всему миру

По словам врачей, столкнувшихся с болезнью, пока не удается выяснить причины, вызывающие похожие поражения печени у детей в разных местах Земного шара. Фото: Shutterstock

Согласно заявлению Центров по контролю заболеваний США, в стране выявлено более 100 случаев заболевания детей тяжелой формой гепатита. Почти все пациенты нуждались в срочной госпитализации, каждый седьмой – в трансплантации, пятеро из заболевших скончались. Также известно, что болезнь выявлена еще у порядка 100 детей в 15 странах.

По словам врачей, столкнувшихся с болезнью, пока не удается выяснить причины, вызывающие похожие поражения печени у детей в разных местах Земного шара. Однако ученые утверждают, что недуг поражает именно детей в возрасте от одного месяца до 16 лет.

В половине случаев у больных был обнаружен аденовирус, однако его роль в развитии самой болезни для медиков пока не ясна.

В США случаи гепатита зафиксированы в 25 штатах. В Евросоюзе больше всего больных детей выявлено в Италии (35) и Испании (22). По 6 заболевших обнаружено в Дании и Нидерландах, в остальных странах – меньше. Достоверно известно о двух случаях заболевания гепатитом детей в Австралии.

– Даже во время первого случая я думал, что это странно, А потом, когда появился второй – я решил, что нужно куда-то сообщать об этом, – рассказал детский специалист по инфекционным заболеваниям в Университете Алабамы Маркус Бухфельнер, столкнувшийся с первыми случаями заболевания.