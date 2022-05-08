Геннадий Онищенко: Всплеска этой заразы - ковида - не будет! Но отпуск лучше проводить в своей проэпидемиченной стране

Геннадий Онищенко в студии Радио "Комсомольская правда".
Фото: Иван МАКЕЕВ
- ...Геннадий Григорьевич, с наступающим вас, с Днем Победы! Это помощник академика Российской академии наук Онищенко – Гамов.
- Спасибо. Вас тоже с самым великим, самым святым для нас праздником.
- А я за помощью. Потому что, смотрите, вот как-то надо бы сориентироваться нашим читателям и посетителям сайта, слушателям. И вчера, и сегодня идет дискуссия. Выступают специалисты, эпидемиологи. Одни говорят, что ожидается в мае-июне всплеск COVID-19. Другие говорят, что никакого всплеска не будет. Вот я думаю, что истина, правда как раз у Геннадия Григорьевича Онищенко.
- Ну, я эти панические заявления читаю тоже. И сегодня они были. Но среди тех, кто эти заявления делает, а не вижу ни одного специалиста в этой области.
- Я не делаю.
- Нет, это я не делаю. Я не вижу специалистов. Потому что там высказываются люди, которые вот в профессиональных кругах мало известны. Там какой-то «инфекционист Крюков».
- Не надо называть, не будем прославлять.
- Мы не будем его прославлять.
- Вырежем Крюкова из эфира.
- На каком основании он это делает, я не понимаю. У него никаких научных объективных данных нет.
- А у вас какие есть?
- Пока те данные, которыми мы располагаем, и это, прежде всего, генетический статус тех или иных штаммов, говорят о том, что мы с вами переживаем сейчас пятый пандемический подъем, начиная с ноября 2019 года. Он самый контагиозный.
- Заразный.
- Он менее вирулентный.
- Менее опасный.
- Да, с точки зрения проявлений. Он, в подавляющем большинстве, протекает или со слабо выраженной клиникой, или вообще бессимптомно.
Ну, то есть, по существу, речь идет о носительстве. Конечно же, я далек от мысли упрощать. Поэтому нужно прививаться.
А вот, к сожалению, крупные наши регионы - Москва, Санкт-Петербург, Московская область, практически обнулили эту работу по прививке.
- Либо ревакцинация нужна, правильно же?
- Ну, кто-то еще есть не вакцинированный, кому-то нужно ревакцинироваться.
Ну, то есть, каждый конкретно за эти годы уже знает, в каком он статусе иммунном находится.
Переболел – это одно. Вакцинировался – значит, нужно ревакцинироваться. Если уже ревакцинировался, надо все равно проводить отсчет до следующей ревакцинации, и так далее.
Вакцина есть, пункты прививочные есть. И вот здесь я бы вот на это акцент сделал. А вот эти все заявления, что будет там в июне - июле, кто-то говорит о сентябре.
- Ага - мы про всплеск.
- Пока (ещё раз повторяю) данных научных на этот счет нет. Мы (опасности) не видим. А мониторинг за циркуляцией штаммов ведется. И ведется на глобальном уровне.
- Там чего-то пять тысяч по стране.
- Пять тысяч случаев, да, сейчас.
Но, к сожалению, они, ну, как вам сказать, у нас, нет учета контактировавших. Вот в Китае, я каждый день сводку читаю, там так: столько-то заболело, столько-то имеет бессимптомное течение, тем не менее, подтвержденное, а столько-то людей находится под наблюдением. Кто такой – под наблюдением?
- Да?
- Например, вы общались со мной, а у меня омикрон.
- Нету у вас, нету!
- Ну, это я примеры такие вам даю.
У китайцев этот учет серьезно сегодня ведется. У нас этого, к сожалению, нет, вот.
Но самый главный горючий контингент у нас – это дети. Они сейчас буквально через пару недель, даже меньше, чем через две недели, уйдут на каникулы и разъедутся. Естественно, начнется массовый отпускной период и у взрослых. На предприятиях, в организациях люди пойдут в отпуска. Это рассредоточит людей.
- И - хорошо.
- Да!
- Только давайте заменим «горючий контингент», вы сказали, там дети, давайте на какой-то другой…
- Что?
- Вы сказали: самый «горючий контингент» – дети. Давайте вместо «горючий» - что-то другое.
- Уязвимый.
- А, уязвимый.
- Единственное, что, я хотел бы предупредить и просить даже: давайте в этом году будем находиться на самообслуживании.
- В смысле?
- Что я имею в виду? Самообслуживание состоит в том, что мы должны сделать ставку на пребывание в стране для отдыха. Потому что Турция, безусловно, она готова принимать нас. Но в Турции обстановка гораздо хуже, чем в нашей стране, с точки зрения распространения инфекции, с точки зрения привитого населения. Поэтому искать приключения по миру…
- Там еще нацики украинские разнузданные...
- Где?
- ... по Турции гуляют.
- Ну, насколько я знаю, они якобы сидят в окопах... Но, может быть, кто-то поехал.
Нашим гражданам я бы посоветовал отдыхать дома. Крым уже втянулся в эту работу, и многое там сделано, с точки зрения, приведения оздоровительных учреждений в порядок.
- Абхазия...
- Черноморское наше побережье.
- В Абхазию, можно, я поеду в августе?
- В Абхазию можно съездить. Они там плотно с нами работают.
- Геннадий Григорьевич, вот завершить это интервью предлагаю так. Я же, благодаря вам, ещё один термин выучил – «проэпидемиченность». Вот сейчас Российская Федерация насколько проэпидемичена?
- Ну, Российская Федерация…
- Чтобы противостоять вот новой угрозе и новому всплеску.
- У нас универсальный иммунитет. У нас где-то 18 миллионов переболевших и порядка 50 миллионов привитых.
- Слава Богу!.
- И вот суммация этих двух факторов, потому что переболевшие – это люди, которые получили естественный иммунитет, привитые – которые получили вакцинный иммунитет. Вот если их просуммировать, то у нас получается достаточно большая…
- Проэпидемиченность.
- Еще надо учитывать, что было много тех, кто перенес бессимптомно и не попали ни в какую статистику. Но при этом они имеют иммунитет.
- Все, просуммируем. Спасибо огромное, Геннадий Григорьевич.
- Вас еще раз с великим праздником – с Днем Победы.
- И вас с великим праздником.
- И ангела вам хранителя.
- И вам. Обнимаю. Ура!