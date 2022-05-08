Геннадий Онищенко: Всплеска этой заразы - ковида - не будет! Но отпуск лучше проводить в своей проэпидемиченной стране

Геннадий Онищенко в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Иван МАКЕЕВ

- ...Геннадий Григорьевич, с наступающим вас, с Днем Победы! Это помощник академика Российской академии наук Онищенко – Гамов.

- Спасибо. Вас тоже с самым великим, самым святым для нас праздником.

- А я за помощью. Потому что, смотрите, вот как-то надо бы сориентироваться нашим читателям и посетителям сайта, слушателям. И вчера, и сегодня идет дискуссия. Выступают специалисты, эпидемиологи. Одни говорят, что ожидается в мае-июне всплеск COVID-19. Другие говорят, что никакого всплеска не будет. Вот я думаю, что истина, правда как раз у Геннадия Григорьевича Онищенко.

- Ну, я эти панические заявления читаю тоже. И сегодня они были. Но среди тех, кто эти заявления делает, а не вижу ни одного специалиста в этой области.

- Я не делаю.

- Нет, это я не делаю. Я не вижу специалистов. Потому что там высказываются люди, которые вот в профессиональных кругах мало известны. Там какой-то «инфекционист Крюков».

- Не надо называть, не будем прославлять.

- Мы не будем его прославлять.

- Вырежем Крюкова из эфира.

- На каком основании он это делает, я не понимаю. У него никаких научных объективных данных нет.

- А у вас какие есть?

- Пока те данные, которыми мы располагаем, и это, прежде всего, генетический статус тех или иных штаммов, говорят о том, что мы с вами переживаем сейчас пятый пандемический подъем, начиная с ноября 2019 года. Он самый контагиозный.

- Заразный.

- Он менее вирулентный.

- Менее опасный.

- Да, с точки зрения проявлений. Он, в подавляющем большинстве, протекает или со слабо выраженной клиникой, или вообще бессимптомно.

Ну, то есть, по существу, речь идет о носительстве. Конечно же, я далек от мысли упрощать. Поэтому нужно прививаться.

А вот, к сожалению, крупные наши регионы - Москва, Санкт-Петербург, Московская область, практически обнулили эту работу по прививке.

- Либо ревакцинация нужна, правильно же?

- Ну, кто-то еще есть не вакцинированный, кому-то нужно ревакцинироваться.

Ну, то есть, каждый конкретно за эти годы уже знает, в каком он статусе иммунном находится.

Переболел – это одно. Вакцинировался – значит, нужно ревакцинироваться. Если уже ревакцинировался, надо все равно проводить отсчет до следующей ревакцинации, и так далее.

Вакцина есть, пункты прививочные есть. И вот здесь я бы вот на это акцент сделал. А вот эти все заявления, что будет там в июне - июле, кто-то говорит о сентябре.

- Ага - мы про всплеск.

- Пока (ещё раз повторяю) данных научных на этот счет нет. Мы (опасности) не видим. А мониторинг за циркуляцией штаммов ведется. И ведется на глобальном уровне.

- Там чего-то пять тысяч по стране.

- Пять тысяч случаев, да, сейчас.

Но, к сожалению, они, ну, как вам сказать, у нас, нет учета контактировавших. Вот в Китае, я каждый день сводку читаю, там так: столько-то заболело, столько-то имеет бессимптомное течение, тем не менее, подтвержденное, а столько-то людей находится под наблюдением. Кто такой – под наблюдением?

- Да?

- Например, вы общались со мной, а у меня омикрон.

- Нету у вас, нету!

- Ну, это я примеры такие вам даю.

У китайцев этот учет серьезно сегодня ведется. У нас этого, к сожалению, нет, вот.

Но самый главный горючий контингент у нас – это дети. Они сейчас буквально через пару недель, даже меньше, чем через две недели, уйдут на каникулы и разъедутся. Естественно, начнется массовый отпускной период и у взрослых. На предприятиях, в организациях люди пойдут в отпуска. Это рассредоточит людей.

- И - хорошо.

- Да!

- Только давайте заменим «горючий контингент», вы сказали, там дети, давайте на какой-то другой…

- Что?

- Вы сказали: самый «горючий контингент» – дети. Давайте вместо «горючий» - что-то другое.

- Уязвимый.

- А, уязвимый.

- Единственное, что, я хотел бы предупредить и просить даже: давайте в этом году будем находиться на самообслуживании.

- В смысле?

- Что я имею в виду? Самообслуживание состоит в том, что мы должны сделать ставку на пребывание в стране для отдыха. Потому что Турция, безусловно, она готова принимать нас. Но в Турции обстановка гораздо хуже, чем в нашей стране, с точки зрения распространения инфекции, с точки зрения привитого населения. Поэтому искать приключения по миру…

- Там еще нацики украинские разнузданные...

- Где?

- ... по Турции гуляют.

- Ну, насколько я знаю, они якобы сидят в окопах... Но, может быть, кто-то поехал.

Нашим гражданам я бы посоветовал отдыхать дома. Крым уже втянулся в эту работу, и многое там сделано, с точки зрения, приведения оздоровительных учреждений в порядок.

- Абхазия...

- Черноморское наше побережье.

- В Абхазию, можно, я поеду в августе?

- В Абхазию можно съездить. Они там плотно с нами работают.

- Геннадий Григорьевич, вот завершить это интервью предлагаю так. Я же, благодаря вам, ещё один термин выучил – «проэпидемиченность». Вот сейчас Российская Федерация насколько проэпидемичена?

- Ну, Российская Федерация…

- Чтобы противостоять вот новой угрозе и новому всплеску.

- У нас универсальный иммунитет. У нас где-то 18 миллионов переболевших и порядка 50 миллионов привитых.

- Слава Богу!.

- И вот суммация этих двух факторов, потому что переболевшие – это люди, которые получили естественный иммунитет, привитые – которые получили вакцинный иммунитет. Вот если их просуммировать, то у нас получается достаточно большая…

- Проэпидемиченность.

- Еще надо учитывать, что было много тех, кто перенес бессимптомно и не попали ни в какую статистику. Но при этом они имеют иммунитет.

- Все, просуммируем. Спасибо огромное, Геннадий Григорьевич.

- Вас еще раз с великим праздником – с Днем Победы.

- И вас с великим праздником.

- И ангела вам хранителя.

- И вам. Обнимаю. Ура!