Американка лишилась бесценного произведения искусства, купленного за гроши

Артефакт возрастом в 2000 лет входил в экспозицию «Помпейского дома» - виллы баварского короля в немецком Ашаффенбурге, но в годы Второй мировой войны исчез.

Американка Лора Янг из техасского Остина отказалась от дальнейших юридических тяжб. В течение четырех лет она пыталась доказать, что является законной покупательницей старого бюста.

Янг приобрела скульптуру в комиссионке. Мужская голова из мрамора продавалась за $34,99 (порядка 2000 руб).

Женщина была уверена, что никакой исторической ценности ее покупка не представляет. Но позже выяснилось, что бюст – скульптурный портрет Друза Германика работы древнеримского мастера.

Артефакт возрастом в 2000 лет входил в экспозицию «Помпейского дома» - виллы баварского короля в немецком Ашаффенбурге, но в годы Второй мировой войны исчез. Предполагается, что его похитил и незаконно ввез в США американский офицер, освобождавший Европу от фашистов.

Янг настаивала, что является добропорядочной покупательницей, но юристы убедили ее не оспаривать положения международного права и порекомендовали согласиться на добровольный возврат бюста в Германию, поскольку он был вывезен оттуда криминальным путем.

Условия достигнутого соглашения не разглашаются. Известно лишь, что в течение ближайшего года бюст будет выставляться в музеях городов Сан-Антонио и Сан-Диего, после чего будет возвращен в ФРГ. Также неизвестна оценка артефакта, но обратившиеся к антикварам журналисты смогли назвать приблизительную цену – она составляет $3 миллиона.

Теперь уже бывшая хозяйка рассказала, что назвала изваяние Деннисом Рейнольдсом – в честь персонажа комедийного сериала «В Филадельфии всегда солнечно».

- Мужская голова из мрамора показалась мне такой же холодной, отчужденной и бесчувственной. Точь – в точь как Деннис Рейнольдс, - поделилась своими впечатлениями Янг. – И тоже стал источником кучи проблем.