Украинский вопрос "портит" и раскалывает Европу

Митинг в поддержку Украины в Дрездене. Фото: REUTERS

Помните слова Воланда про москвичей? "Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны... ну, что ж... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их…".

Квартирный вопрос смог "испортить" москвичей почти за 2 тысячи лет. А вот нынешнюю Европу "украинский вопрос" смог расколоть всего за 70 дней. Наверное, это настоящий рекорд по скорости. Дружное единодушие политиков Евросоюза и администрации США в деле оказания помощи Незалежной не просто оголило "узкие места", а уже работает против тех, кто поставил на солидарность с Украиной.

Много писалось о Германии. Пока тамошние политики вытирают собственные лица от смачных плевков украинских функционеров, народ начинает реально закипать. Упаси Бог Германию месяцев через 4-5 от каких-нибудь выборов. Правящая коалиция потерпит поражение, а в лидеры выйдет вечно маргинальная "Альтернатива для Германии". Сегодня, например, посол Украины в Берлине Андрей Мельник возлагал цветы к монументу победителям нацизма, а собравшаяся толпа дружно скандировала: "Мельник – вон!".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во Франции ведущее издание "Фигаро" рассказывает о разочаровании французов в украинских беженцах, а сами французы наваливают сотни еще более жестких комментариев к статье на эту тему. Явно поспешили французы с выборами. Дали бы Марин Ле Пен еще месяца три на "работу" украинского "троянского коня", посмотрели бы тогда, кто бы инаугурировался в Елисейском дворце по итогам второго тура.

Скажете, гиперболизирую и утрирую? Возможно, а, может быть, и нет. И это не про Венгрию, которая уже чувствует себя настоящим отколовшимся орт ЕС осколком. А про другие, внешне благополучные в отношении украинского вопроса страны.

Вот Болгария. Украинский вопрос практически расколол страну. По данным исследования "Евробарометра" лишь 30% населения поддерживает помощь населения, а только 27% считает виновной в конфликте Россию. Но парламент и правительство принимают после ожесточенных споров и дискуссий решение о венно-технической помощи Украине, и раскол становится еще больше. Он не только выплескивается на улицу (сторонники Украины митинговали в день принятия решения у парламента, а потом пошли к памятнику Советской армии, чтобы обернуть монумент украинскими и болгарскими флагами и сопроводить это действие требованиями снести монумент. К слову, в числе демонстрантов было много беженцев из Украины. Но у памятника их встретили и сумели оттеснить от него противники поставок, по пути еще и отмутузив "захистников"). Активисты, выступающие против помощи нынешней украинской власти, блокировали военный завод, залезли на крышу здания столичной мэрии и сняли повешенный там флаг Украины. Это протест дошел уже о до верхних эшелонов власти. Премьер Болгарии публично оскорбляет президента страны, выступающего против оказания такой помощи Киеву.

Акция против оказания военной помощи Украине в Софии. Фото: VASSIL DONEV, EPA/ТАСС

В Польше из правящей партии Ярослава Качиньского "Право и Солидарность" побежали политики, которые обеспечивали значительную часть поддержки на региональном уровне. Известный на этом уровне депутат одного из горсоветов Марцин Вольский прямо объяснил причины, почему он покинул партию, которую вместе с Качиньскими строил с момента ее основания в 2002 году.

- Польско-украинский союз, вливание в польскую систему образования, здравоохранения трех миллионов граждан чужого государства, признание им государственных идентификационных номеров (фактически гарантирующих им все права, которыми пользуются граждане Польши), социальных пособий и одновременное освобождение их от уплаты налогов и других платежей, а все это в условиях гигантских размеров госдолга, резко поднимающихся цен, инфляции и плачевных перспективах на будущее, - вот что по словам пана Вольского вынудило его на такой шаг.

Даже за океан докатились волны украинского кризиса и совсем не в том виде, как это представляет администрация Байдена. Ветеран иракской войны, кандидат в Сенат от Республиканской партии Джей Ди Вэнс, лидирующий на партийных праймериз, заявил на предвыборном митинге честно и открыто:" Я должен быть честным с вами: Мне всё равно, что будет с Украиной. Мое дело – сохранить Америку!"

Но самый громкий сигнал буквально вчера раздался из Великобритании. Британцы массово ругают правительство Бориса Джонсона и самого премьера, что, оказывая помощь Незалежной, они оставляют самих подданных ее Величества без помощи и внимания. А недавно обнародованная новая программа оказания помощи Киеву на 1,3 млрд. фунтов стерлингов вызвала в Великобритании новый приступ недовольства такой политикой. И совсем неслучайной, а в какой-то степени вызванной, в том числе, и агрессивной антироссийской политикой Джонсона в ходе украинского кризиса, становится в этом случае победа националистической партии "Шинн Фейн". Впервые в истории они победили на выборах в парламент Северной Ирландии. Партия, которая не просто выступает за выход из состава Великобритании и воссоединение с Ирландией. Причем, стоит особо отметить, что "Шинн Фейн" была долгое время политическим крылом признанной террористической Ирландской республиканской армии (ИРА), которую в Советском Союзе так любили показывать в программе "Время" в качестве борцов против империализма.

И у Джонсона, похоже, вскоре будут проблемы, которые заставят его забыть про Украину. Лондон еле-еле во второй половине 20-го века смог усмирить и привести Ольстер к мирному сосуществованию, но эта бочка с порохом может полыхнуть снова и с еще большей силой. Там ведь еще и значительная часть шотландцев спят и видят себя освобожденными от англичан… Тем более, что и в Ольстере, и в Шотландии очень многие, в том числе, и политики были недовольны Брекзитом.

В течение ближайших пары-тройки лет политический ландшафт Европы может очень сильно поменяться. И все после этого будут только удивляться, что такой гигантский обвал, тектонический политический сдвиги настоящую лавину смог вызвать казавшийся всего лишь маленьким камешком в ботинке, который поначалу вызывал только неудобства – Украина. Которая к тому времени может уже перестать существовать как единое государственное образование.

Украина разрывает внутреннюю стабильность нынешних европейских государств, а европейские политики стараются этого не замечать. Вопрос времени, когда за это они станут расплачиваться собственными карьерами, похоронив их под обломками своих нынешних политических амбиций.

Такое ощущение, что свидомое украинство – это настолько заразная и разрушающая все инфекция, что у современной науки нет против него никакого лекарства, и остается эффективным только хирургическое лечение.