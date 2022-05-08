Минобороны нанесло ракетные удары по вагонам с военной техникой США

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

Воздушные асы России нанесли высокоточный удар ракетами по железнодорожной станции Соль, что в районе населенного пункта Соледар. В секунды доставленное на железнодорожную станцию вооружение и военная техника из США и западных стран, а также личный состав подразделений резерва Вооруженных сил Украины оказались уничтожены.

- Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 54 района сосредоточения личного состава и военной техники.

В результате ударов уничтожены до 380 националистов, выведены из строя 38 единиц военной техники, - перечислил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-майор отметил, что ракетными войсками уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Николаева, установка реактивной системы залпового огня «Смерч» в районе Соледара, а также радиолокационная станция обнаружения воздушных целей в районе населенного пункта Великая Корениха Николаевской области.

Там подразделениями артиллерии поражены шесть пунктов управления, 28 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, 179 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада боеприпасов.

Кроме того, артиллерийские подразделения поразили на Донбассе 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники: уничтожена понтонная переправа украинских войск в районе Чугуев, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах Красная гора, Верхнекаменка, Маяки, Новодружеск, Резниково и Николаевка.

Удары наносились высокоточными снарядами, которыми приходится добивать военную инфраструктуру украинских националистов, что создавалась восемь лет.

Войска противовоздушной обороны в районе острова Змеиный подбили беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2», который пытался подобраться незамеченным и первым нанести удар. Два украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над населенными пунктами Донбасса.

Под Погоновкой Харьковской области для сил ПВО нашлась цель крупнее: там в небе был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

157 - самолетов.

116 - вертолетов.

768 - беспилотных летательных аппаратов.

298 - зенитных ракетных комплексов.

2933- танка и других боевых бронированных машин.

336 - установок реактивных систем залпового огня.

1411 - орудий полевой артиллерии и минометов.

2758 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Военными следователями Следственного комитета (СК) России продолжается работа по фиксированию многочисленных следов преступлений, совершенных военнослужащими Вооруженных сил Украины

Сотрудниками военных следственных органов СК России в ходе выезда в г. Мариуполь осмотрены здания, помещения и прилегающие территории завода «Азовмаш», место дислокации военнослужащих 36 бригады Вооруженных сил Украины. Также продолжается работа по фиксированию многочисленных следов преступлений, совершенных украинскими военнослужащими в городе Донецке.

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