В семье Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой случилось горе

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов переживают невосполнимую утрату. Умерла мама актрисы. Горе в семье случилось через два года после того, как скончалась родительница Певцова.

Станислав Садальский сообщил о горе в семье Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой. "Смерть мамы - трагическое событие, для любого человека. Прощание с мамой - это прощание со своим детством и ребенком в себе. Поэтому очень трудно подобрать слова утешения для человека, потерявшего мать... Оля, я всем сердцем с тобой..." - написал актер в блоге.

Когда произошло печальное событие, неизвестно. Мама Ольги в последнее время жила в семье дочери. Мария Ивановна была очень близка с наследницей.

Стоит напомнить, что два года назад семья артистов уже пережила трагедию. Летом 2020 года умерла мама Певцова. "Все это время перед ее кончиной мы жили все вместе. Мы никогда и не расставались, берегли и ее, и мою мамочку, которая чуть моложе", - говорила тогда Дроздова.

По словам актрисы, свекровь успела попрощаться с каждым из домочадцев. "Каждому что-то ответила. Ее уход не стал для нас неожиданностью, мы долго ее держали, она уходила постепенно, как это бывает почти в 92 года. Мы молились за нее", - сокрушалась артистка.

Сам Певцов тяжело перенес смерть родительницы. Он опубликовал трогательный пост-посвящение 91-летней Ноэми Семеновне Роберт через несколько дней после похорон. "Мама была с детства защитницей слабых, такой и осталась до самого конца", - делился эмоциями артист.