Брюссель придумал сказку про "добрых самаритян" из Евросоюза

Еврокомиссия запланировала утвердить план действий в случае прекращения поставок Россией энергоносителей. Фото: Shutterstock

Агентство "Блумберг" сообщило, что в это воскресенье Евросоюз вновь попытался было согласовать санкции против России в части закупки нефти, но снова ничего не получилось. В немалой степени из-за позиции Венгрии, которая категорически "отказалась отказываться" от поставок из России.

Но Брюссель просто так не сдается. Взамен Еврокомиссия запланировала утвердить через 10 дней план действий в случае резкого прекращения Россией энергоносителей. При этом, Россия о таких намерениях ничего не объявляла, и такой шаг могут предпринять только страны самого Евросоюза.

Интересен набор мероприятий, которые приняли в качестве решения этот план, который им еще предстоит утвердить, и который можно смело называть смесью военного коммунизма, продразверстки и прочих инструментов, имеющих настоящий "большевистский" окрас.

Как пишет испанская газета El Pais, в случае наступления такого часа "Пи", страны, имеющие запасы газа и нефти и альтернативные источники поставок энергоносителей, должны будут поделиться со своими наиболее пострадавшими от данного дефицита соседями.

Кроме того, дело может дойти до нормирования энергии в промышленном секторе. Это, конечно, убьет чуть ли не всю промышленность наиболее развитых европейских государств, зато, как считают в Брюсселе, такой шаг совершенно необходим, чтобы компании в государствах, которых прекращение поставок затронет в меньшей степени, не получили конкурентных преимуществ перед остальными, которым повезло в меньшей степени, и которые, например, вовремя расплатились теми же рублями за поставки газа с российским концерном "Газпром". Помимо этого, в Евросоюзе будет применяться действующий с 2017 года регламент о безопасности поставок, которые смогут обеспечить необходимым количеством газа домохозяйства в европейских странах и социальный службы. Пусть даже это будет в ущерб предприятиям промышленности и отраслям экономики.

То есть европейские власти предлагают даже не "кирпич купить" в подворотне запоздавшему прохожему, а берут на чистый гоп-стоп. Но обрамляют это все в рамочку гуманитарных ценностей и т.д. А, главное, Брюссель надеется на солидарность "членов общей европейской семьи", их гуманность, готовность к жертвам и доброту в отношениях с другими европейскими "родственниками". План вряд ли будет встречен единодушным одобрением. Та же Испания, например, бОльшую часть газа получает из Алжира. А Польша заключила контракт с Норвегией, тянет газопровод, а по состоянию на сегодняшний заполнила свои газохранилища на 80% (пусть газа в них даже при условии полного заполнения хватит меньше, чем на треть отопительного сезона для домохозяйств и предприятий). И делиться своим газом из альтернативных источников с Германией и Чехией им явно не хочется. Даже за деньги. Поскольку деньги, безусловно, можно тоже использовать для отопления, но это будет чрезвычайно неэффективно.

На ситуацию уже отреагировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

- Призрак коммунизма наконец-то снова проник в Европу. Так, во всяком случае, пишут media. Толстых европейцев, обеспеченных газом из разных источников, собираются заставить делиться с бедными, но гордыми, которые не хотят платить России рублями за наше топливо, написал он в своем Телеграм-канале и выдал очередной прогноз. - Ну что ж, молодцы, достойные наследники двух Карлов – Маркса и Каутского. Одновременно введут нормирование энергопотребления, а там и до продуктовых карточек недалеко.

Да и насчет попытки сделать из стран ЕС "добрых самаритян", говоря честно, есть большие сомнения. Можно, например, вспомнить, как всего пару лет назад эти "недосамаритяне" сходились в схватках между собой, чтобы урвать у соседа лишнюю партию вакцины от ковида, как плевали на нужды маленьких и слабых. Заявляя при этом, что свободному рынку никто не указ, что рыночек все порешает и т.д. и тут вдруг все так волшебным образом должны преобразиться. Живи Станиславский сейчас, на весь зрительный зал театра прогрохотал бы своим: "Не верю!" Поскольку тогда "добрые самаритяне" из Европы (и США тоже) так делились своими излишками, что только зубы у претендентов в сторону отлетали.

Кстати, единственной страной, которая тогда, в разгар пандемии оказывала безвозмездную помощь в борьбе с пандемией тем же странам ЕС, в частности, Италии, что сейчас активно участвует в процессе принятия и реализации антироссийских санкций, была Россия. Стоит вспомнить отряды медиков, например, которых Москва направила по первой просьбе о помощи. Или вспомнить Сан-Марино, в котором случаи заражения коронавирусом после вакцинирования российским "Спутником" сошли на ноль. Так что в итоге к добрым самаритянам Европе придется снова пойти в Москву. как, впрочем, это было уже не раз в истории.

- Мы в Европе прекрасно знаем, что не в состоянии ввести санкции, которые в конечном итоге навредят нам больше, чем России, и на этой позиции настаивает Греция, - заяивл сегодня премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Золотые слова, продиктованные здравым смыслом. Но услышать их, как сказал бы на моем месте мэр Киева боксер-златоуст Виталий Кличко, "могут не только лишь все".

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