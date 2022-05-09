Возмущенный Константин Богомолов закатил скандал

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Театр на Бронной на днях представил премьеру спектакля "Вишневый сад" в новой интерпретации. Художественный руководитель культурного учреждения Константин Богомолов принимал публику один. Его звездная жена Ксения Собчак мероприятие проигнорировала. Без скандала не обошлось.

Константин Богомолов продолжает представлять спектакли в открывшемся после реконструкции Театре на Бронной. Вслед за "Таней" Ольга Бузова, Наташа Королева, Дарья Повереннова, Надежда Бабкина, Игорь Верник и многие другие оценили чеховский "Вишневый сад" в постановке Микиты Ильинчика. А вот Ксения Собчак не пришла поддержать мужа.

Год назад пошли слухи о том, что главную роль - Любовь Андреевны Раневской - может исполнить трансгендер Наташа Максимова. "Мы не снобы", - говорил тогда Богомолов. Впрочем, Максимовой роль не досталась. Видимо, не каждая дорастает до Раневской. Выбор пал на Екатерину Волкову и Ларису Богославскую.

"Константин Юрьевич ни разу не видел меня на репетициях. А также не согласился на мое участие в показе в декабре. Я молчала на протяжении долгих месяцев, так как не хотелось пускаться в склоки... Я лично предлагала Богомолову уйти из спектакля, дабы не подвергать угрозе театр и труппу, на что, в личной беседе худрук посоветовал мне «заниматься делом и репетировать»", - написала в блоге обиженная Максимова.

После спектакля Богомолов вышел на поклон, после чего учинил скандал - прилюдно отчитал постановщика Ильинчика за отсутствие наглости и "мхатовские интонации", которые только мешают массовому привлечению зрителей. "Нам зал продавать надо, а не делать эстетский спектакль", - сказал, как отрезал муж Собчак. И тут же, импровизируя, переделал первую сцену, перенеся действие на ранчо в Илинойсе, где есть господа «чумазые», сообщает Telegram-канал "Антиглянец".