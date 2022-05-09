Герои спецоперации «Z»: ефрейтор Йулдошев удержал оборону аэродрома во время химатаки

Фото: Александр КОЦ

Минобороны России продолжает знакомить читателей «Комсомолки» с героями спецоперации «Z», что продолжают вести спецоперацию на Донбассе. В наградных листах примеры личного героизма и отваги, которые воины демонстрируют на поле боя. В одном из них говорится, что подразделения Вооруженных сил Украины в ходе наступления применили газ общераздражающего действия, а также подвергли гранатометному обстрелу блокпост, на котором находился ефрейтор Йулдошев, о подвиге которого мы расскажем ниже.

Отметим, что о применении ВСУ химического оружия ранее не сообщалось. Были зафиксированы факты применения украинскими националистами запрещенных боеприпасов с фосфором. Ими они пытались выбить российский десант с территории аэродрома Гостомель под Киевом.

УНИЧТОЖИЛ 15 НАЦИОНАЛИСТОВ

Ефрейтор Султан Джамалдинов

«Наводчик-оператор мотострелкового отделения, ефрейтор Султан Джамалдинов, действуя в составе батальонно-тактической группы российских мотострелков, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Продвигаясь по населенному пункту на БМП, Султан обнаружил хорошо вооруженную группу боевиков, организовавших оборону на данном рубеже. Внезапно атаковав украинских националистов, открыв прицельный огонь по противнику, ефрейтор Джамалдинов уничтожил до 15 человек живой силы. Часть националистов, спасая свои жизни, сдалась в плен российским военнослужащим. Мужественные и решительные действия ефрейтора Султана Джамалдинова позволили российским мотострелкам прорвать оборону националистов и вытеснить их с занимаемых позиций. По итогам боестолкновения, боевики были вынуждены отступить, покинув населенный пункт».

Ефрейтор Султан Джамалдинов Фото: Минобороны РФ

УДЕРЖАЛ АЭРОДРОМ ПОСЛЕ ХИМАТАКИ

Ефрейтор Алексей Йулдошев

«Ефрейтор Алексей Йулдошев выполнял задачи по охране одного из аэродромов, взятого под контроль в результате боев с украинскими националистами. Ночью Алексей, ведя наблюдение, обнаружил подход крупных сил противника, о чем доложил командиру и открыл огонь по наступающим боевикам.

В ходе наступления противник применил газ общераздражающего действия, а также подверг гранатометному обстрелу блокпост, на котором находился ефрейтор Йулдошев.

Несмотря на многократно превосходящие силы, противник столкнулся с решительным отпором группы десантников, в составе которой действовал Алексей Йулдошев. Прицельным огнем Алексей уничтожал наступающих националистов. Удерживая оборону, ефрейтор Йулдошев уничтожил гранатометчика, а также значительное количество боевиков. Потеряв большое количество живой силы, противник предпринял отчаянную попытку подобраться к позициям группы Йулдошева и забросать обороняющихся осколочными гранатами. Прицельным огнем российских десантников враги были уничтожены на подступах к блокпосту. Благодаря мужеству, героизму и отваге ефрейтора Йулдошева группе российских десантников удалось сдержать натиск наступающего противника и не допустить захвата противником аэродрома».

Ефрейтор Алексей Йулдошев Фото: Минобороны РФ

ВЫЯВИЛ ЗАСАДУ В ДОЗОРЕ

Лейтенант Артур Каракаев

«С первых дней проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик командир взвода лейтенант Артур Каракаев вместе со своими подчиненными выполнял задачи по обеспечению безопасности передвижения колонн военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации по маршруту. Продвигаясь по пути следования батальонно-тактической группы российских войск Артур обнаружил вооруженную группу украинских националистов, готовящих засаду.

Несмотря на превосходящие силы радикалов, в результате боестолкновения группой Артура Каракаева было уничтожено 2 вражеских БТР и не менее 25 националистов.

Спустя несколько дней в ходе освобождения одного из населенных пунктов из-под контроля неонацистов Артур получил ранение от разорвавшегося рядом снаряда, однако из боя не вышел и, оказав себе медицинскую помощь, продолжил руководить подчиненными. В ходе освобождения населенного пункта подчиненными Артура Каракаева было уничтожено более 10 боевиков».

Лейтенант Артур Каракаев Фото: Минобороны РФ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России запускает мультимедийный раздел «Во власти преступного беспамятства», рассказывающий о преступлениях украинской власти против исторической памяти наших братских народов, уничтожении и осквернении мемориалов и памятников на Украине, попытках придать забвению подвиги бойцов и командиров Красной Армии.

Напомним, летом 1944 года войска Красной Армии приступили к разгрому немецко-фашистских оккупантов в западных регионах Украинской ССР.

Открывается раздел учетными карточками воинских захоронений, которые входят в число крупнейших на территории Западной Украины. Здесь покоятся воины Красной Армии, отдавшие свои жизни за свободу Украины от нацизма.

Освобождали Львов подразделения и части 60-й армии, в журнале боевых действий которой детально описана обстановка накануне Львовской-Сандомирской операции: «В результате зимних и весенних наступательных операций войска 1-го Украинского фронта (…) вышли на кратчайшие важнейшие пути, ведущие в Польшу и в Германию. Оборона Львова (“ворота в Германию”) для немецкого командования стала особой заботой и вниманием. С переходом наших частей к обороне (7.4.44) немецкое командование приступило в спешном порядке к укреплению Львовского направления с привлечением большого количества гражданского населения. Оборона строилась глубоко эшелонированной в глубину, с большим количеством отсечных и промежуточных рубежей, чему способствовала сама местность. На Львовском направлении оно сконцентрировало крупные силы».

То, как войска 60-й армии освобождали город, подробно описано и наглядно представлено с помощью приложенной карты в журнале боевых действий 28-го стрелкового корпуса. В документе на карте-схеме видно, что советское командование, чтобы избежать кровопролитных боев в городской черте, обходным маневром 15-го стрелкового корпуса отрезало все пути отступления бродской группировки противника в направлении Львова. В результате блокирования и окончательного окружения многочисленные немецкие войска, среди которых была 14-я дивизия СС «Галиция», не смогли принять участие в сражении за город и были разгромлены.

Штурм города продолжался несколько дней, что подтверждается страницами журнала боевых действий 10-го гвардейского танкового корпуса. Приведенные в этом оперативном документе данные свидетельствуют о больших потерях немецко-фашистских захватчиков: за период с 17 по 27 июля 1944 года гвардейцы-танкисты корпуса, проявляя выучку и мужество, уничтожили 9839 гитлеровцев. 27 июля 1944 года в «9:00 город Львов был полностью очищен от организованно сопротивлявшегося противника».

В разделе рядом с наградными материалами на воинов Красной Армии, освобождавших Украинскую ССР, представлены «карточки-листовки» с описаниями геройских боевых будней российских военнослужащих – участников операции по денацификации Украины.

И они очень похожи на те, что сегодня мы публикуем на этой странице.

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