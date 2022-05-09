Военная спецоперация на Украине 9 мая 2022: прямая онлайн-трансляция

Фото: Дмитрий СТЕШИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 мая 2022 года.

Два моста заминировали украинские националистические формирования на территории ДНР. Речь идет о железнодорожном и автомобильном мостах в городе Славянске. По словам представителя Минобороны, украинские националисты планируют взорвать мосты, обвинив в этом российских военных.

Страны G7 признали успехи специальной военной операции российских вооружённых сил, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя заявление «семерки» о намерении «не допустить победы» России на Украине. Спикер указал, что западные страны выступают против демилитаризации, денацификации, внеблокового и безъядерного статуса Украины, а также права народов республик Донбасса на самоопределение.

Российские Военно-Космические силы уничтожили высокоточными ракетами воздушного базирования вооружение и военную технику из США и стран НАТО, которые были переданы Украине в качестве военной помощи.

Российские войска совместно с бойцами ЛНР взяли под контроль посёлок городского типа Нижнее. Это открывает выход на город Лисичанск, который находится под контролем националистических украинских формирований, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23:34 Белый дом: Байден хотел бы посетить Украину, но пока у него нет таких планов. Накануне первая леди США Джилл Байден посетила Украину

23:24 Шольц призвал сделать переговоры России и Украины более конкретными. Он отметил, что военная операция РФ длится уже несколько недель

22:46 Первый зам постпреда России при ООН заявил, что НАТО ведет прокси-войну против России. Полянский рассказал о найденных в ходе спецоперации документах с планами по нанесению удара по России с территории Украины

21:42 Макрон призвал ЕС добиваться прекращения огня на Украине, не допуская расширения конфликта

20:22 Встреча главы Евросовета и премьера Украины в Одессе прервалась из-за воздушной тревоги

19:44 Народная милиция ЛНР и силы РФ полностью контролируют город Попасная в Донбассе. Официальный представитель Народной милиции республики водрузил знамя Победы на здание городской администрации.

19:18 Заявления Минобороны РФ:

С 7 мая по указанию Зеленского генштабом ВСУ при участии советников из США и Британии была спланирована провокация по захвату острова Змеиный;

За двое суток было несколько попыток ВСУ высадиться на Змеиный, но они сорваны, противник понес большие потери;

ВКС России поразили восемь складов боеприпасов украинских войск и две РЛС обнаружения воздушных целей;

За период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один Ми-24

19:03 Город Попасная полностью под контролем сил ЛНР и РФ, заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Филипоненко.

18:32 Бойцы, зачищающие освобожденный город Попасная ЛНР, находят современное оружие, которое поставляют Украине из Европы и США, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

18:27 Муниципальные власти Чески-Будеевице, крупнейшего города на юге Чехии, лишили статуса почетного гражданина города Валентину Терешкову в связи с ее поддержкой российской спецоперации на Украине, сообщил сайт газеты "Млада фронта Днес".

17:34 В Мариуполе в скором времени появится площадь, названная в честь погибшего во время специальной операции на Украине офицера, героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

16:52 Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Москва не оставляет Берлину иного выбора, как поставлять оружие Киеву.

16:48 Власти ДНР рассчитывают, что летом будет возобновлено газоснабжение Мариуполя, освобожденного от украинских вооруженных формирований.

15:55 Киев сам должен определять условия для переговоров с Москвой, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Европарламенте на конференции о будущем Европы.

15:21 Макрон, выступая в Европарламенте, заявил о необходимости сохранить мир в Европе и не допустить эскалации ситуации на Украине.

14:12 Если бы был хоть один шанс решить вопрос на Украине мирными методами, РФ бы его использовала, заявил Путин. Президент добавил, что специальная военная операция на Украине достигнет результата, в этом нет сомнений.

14:05 К Мариуполю подведено электричество, водоснабжение начнется через неделю — глава ДНР Пушилин

13:51 Глава МИД ФРГ Анналена Бербок не знает, сможет ли Украина присоединиться к Европейскому союзу в обозримом будущем

13:32 Путин после парада встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона "Спарта" Жоги - вручил звезду Героя России, которой был награжден его сын

13:08 Медведев 9 Мая поблагодарил участников спецоперации по защите Донбасса: "С Днем Великой Победы! Вечная слава погибшим за нашу Родину. Спасибо военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции".

12:45 Средства ПВО РФ в районе острова Змеиный сбили три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два Bayraktar TB2. Высокоточными ракетами "Оникс" уничтожены на площадке подскока украинские вертолеты в Одесской области;

Средства ПВО РФ в течение ночи сбили два украинских МиГ-29 в районах ДНР, а также один Су-25 в Харьковской области.

12:44 В результате ударов ракетных войск и артиллерии РФ уничтожены до 350 украинских националистов, выведены из строя 56 единиц военной техники, сообщили в Минобороны России.

12:32 Кадыров рассказал о переименовании одной из улиц Грозного в честь первого главы ДНР Александра Захарченко, погибшего при теракте в 2018-м.

12:00 Лукашенко обращаясь к народам стран Запада: "Ваши политики сделали очень много, чтобы вы забыли, кому мир обязан освобождением от фашизма! Вторую мировую войну выиграл советский солдат!"

11:42 Силы ЛНР освободили село Нижнее под Лисичанском в День Победы

11:23 Под контролем ДНР находится 184 населенных пункта, сообщили в республике.

11:22 Переговоры России с Украиной не прекращены, они проходят в дистанционном формате — Мединский

11:19 Минстрой России начал оценку затрат на восстановление инфраструктуры Донбасса, сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

11:10 Глава МИД Италии заявил, что направляемое Киеву оружие нельзя использовать для удара по РФ.

10:45 Гибель каждого солдата и офицера — горе для всех, государство окажет помощь семьям, сказал президент РФ.

Путин сообщил, что подписал указ о поддержке детей военнослужащих РФ, погибших в ходе специальной военной операции.

10:29 В параде на Красной площади принимают участие в том числе военнослужащие, прибывшие непосредственно из зоны боевых действий в Донбассе, сообщил Путин.

10:26 Путин: ополченцы Донбасса и российские военные сражаются на своей земле

10:18 Военные РФ в ходе специальной военной операции сражаются за людей в Донбассе, за безопасность родины, заявил Путин.

10:15 В Херсонской и Запорожской областях проходят праздничные мероприятия в честь Дня Победы

09:00 Херсонская область будет стремиться максимально интегрироваться в состав Российской Федерации, проведение каких-либо референдумов пока не планируется. Об этом сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

02:04 Посол ЛНР в России заявил, что бригада военнослужащих ВСУ покинула город Лисичанск. Дипломат отметил, что в ЛНР "союзные войска освободили ряд населенных пунктов и ведут бои за Северодонецк и Лисичанск"

01:48 В ООН сообщили, что с «Азовстали» и Мариуполя эвакуировали более 170 человек. Отмечается, что в результате последней гуманитарной операции число эвакуированных с "Азовстали" и других районов Мариуполя превысило 600 человек

01:41 Член Европарламента Мариани выступил против финансирования и оснащения Вооруженных сил Украины. По словам Мариани, "Европа стала главным коммерческим представителем США"

01:10 Зеленский попросил у лидеров стран "Большой семерки" помощи в восстановлении экономики Украины. В "Большой семерке" также отметили, что с начала специальной военной операции G7 выделила Украине денежную и материальную помощь в размере более 24 миллиардов долларов

00:53 Шольц: НАТО не станет «стороной конфликта» на Украине. По его словам, один из исторических уроков заключается в том, чтобы больше никогда не было мировой войны

00:50 Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Попасная в ЛНР полностью освобождена от украинских войск. Он отметил, что об обстановке в городе ему рассказал один из бойцов Даниил Мартынов

00:47 Минобороны РФ: власти Запорожья пресекают все попытки эвакуации гражданских лиц из опасных зон. В Минобороны России в очередной раз призвали западные страны, поддерживающие киевский режим, перестать "закрывать глаза" на факты и осудить военные преступления киевских властей против своих граждан.

8 мая:

22:21 Лидеры группы G7 заявили, что намерены «не допустить победы» России на Украине. Группа семи выразила готовность и дальше поддерживать Украину

21:50 В США назвали передаваемую Украине военную технику бесполезной. Бывший офицер американской разведки рассказал о слабых сторонах передаваемого ВСУ американского вооружения

21:49 В Минобороны России заявили о минировании украинскими военными мостов в Славянске

21:01 Володин заявил, что лидеры стран G7 признали успехи российской спецоперации на Украине. Россия разрушила планы НАТО по расширению на восток