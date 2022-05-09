Похорошевшая Анна Курникова показала редкое фото с Энрике Иглесиасом и детьми

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Анна Курникова никогда не говорит о личной жизни. До недавнего времени белокурая красавица публиковала в блоге лишь редкие фотографии троих детей от Энрике Иглесиаса. Однако по случаю 47-летия певца сотворила настоящую сенсацию для поклонников.

Анна Курникова разместила семейное фото с Энрике Иглесиасом и тремя детьми. Так она поздравила возлюбленного. "С днем рождения самого удивительного папу! Мы безумно любим тебя", - написала невероятно похорошевшая после третьих родов многодетная мама.

Отметим, Анна и Энрике вместе с 2001 года. Они познакомились во время съемок клипа на песню "Escape". По сей день не известно, поженились ли знаменитости или продолжают жить без штампа в паспорте.

16 декабря 2017 года Курникова и Иглесиас впервые стали родителями близнецов Николаса и Люси. А 30 января 2020 года в семье появился третий ребенок. Девочку назвали Машей. По словам Энрике, русское имя для малышки выбрала Курникова, а сам артист не возражал. "Мне оно сразу очень понравилось", - рассказывал сладкоголосый музыкант.

Иглесиас не раз признавался, что без ума от Анны и детей. Дома семья говорит на трех языках: испанском, английском и русском. "Русский из них самый сложный. Гораздо сложнее испанского и английского. Но я уже почти все понимаю и даже могу немного говорить по-русски. Анна - отличный учитель. Надеюсь, наши дети будут свободно владеть всеми тремя языками, и это даст им возможность приобщиться к самым разным культурам", - сообщал артист.