"Спиногрыз и гаденыш": Ксения Собчак призналась, как называет маленького сына

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ксения Собчак до недавнего времени казалась всем трепетной и заботливой мамой. После рождения сына Платона телеведущая не раз признавалась, что пересмотрела свое отношение к детям. Как известно, ранее жена Константина Богомолова позволяла себе высказываться о чужих отпрысках весьма эмоционально. А на днях выяснилось, что собственный наследник не всегда вызывает у знаменитости лишь положительные эмоции.

Ксения Собчак разоткровенничалась о своем сыне Платоне. Телеведущая не жалеет денег и сил на образование мальчика. При этом звезда не скрывает, что при всей большой любви, сын ее "просто бесит своим поведением".

"В четыре-пять лет, когда приходит первая осознанность, меня бесили многие вещи. Ты ужасно бесишься, но понимаешь, что от осинки не родятся апельсинки. Платон чувствует, когда тебе что-то надо от него и никогда этого не делает в нужный момент. Я думаю, господи, ну почему это сейчас?" - откровенничала жена Константина Богомолова в шоу "Мамы и монстры".

Дома она запросто может назвать наследника "гаденышем и спиногрызом". Ксения не видит в этих выражениях ничего возмутительного. "Здесь эта грань иронии и прикольного отношения, и той ситуации, когда ребенок тебя действительно бесит чем-то", - полагает телезвезда.

По ее словам, она научилась сдерживать себя. "В такие моменты я научила себя выдыхать и делать вид, что это неважно", - отметила блондинка.