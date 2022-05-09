Последние новости о ситуации вокруг Украины на 9 мая 2022 года: На Украину зачастили именитые "интуристы", Юлия Тимошенко продефилировала по Харькову в бронежилете на высоченных каблуках, а украинские беженцы не могут вернуться из Молдавии

Фото: Александр КОЦ

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

После продажи флисовой кофты Зеленского на аукционе в Лондоне за 90 тысяч фунтов стерлингов, Украина преподнесла премьер-министру Великобритании Борису Джонсону ответный дар. В Василькове под Киевом решили одну из улиц назвать в честь Джонсона, а в Тернополе клумбу возле одной из пятиэтажек, пусть пока и не официально, но очень торжественно назвали сквером Бориса Джонсона. И даже воткнули в клумбу фанерную табличку с такой надписью.

НА КАБЛУКАХ И В БРОНЕЖИЛЕТЕ

Юлия Тимошенко, которая на долгое время пропала из публичного пространства, вновь появилась в нем. И не где-нибудь, а в Харькове, куда лидер "Батькивщины" приехала и продефилировала по разбитому асфальту в бронежилете и на высоченных каблуках.

- Это у вас непорядок, надо бы срочно залатать, - строго указала Тимошенко сопровождающему на ямку (вероятно, маленькую воронку) в асфальте. Что и понятно, каблук сломать в такой ямке мало кому понравится. На остальные разрушения госпожа Тимошенко почему-то не отреагировала. Наверное, просто не увидела.

УКРАИНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ ПОПАЛИ В ЛОВУШКУ В МОЛДАВИИ

Беженцы, сбежавшие из Украины и не прихватившие с собой загранпаспортов, оказались в ловушке, в частности, в Молдавии. Но, похоже, что и в других странах. Когда они покидали страну, им разрешили пересекать государственную границу по внутриукраинским паспортам, в том числе, и при проезде в Молдавию. А вот назад на Украину теперь по этим документам молдавские пограничники никого не выпускают. Поскольку руководствуются своими документами, в которых такое пересечение госграницы не разрешается.

Правительство Молдавии сейчас пытается решить эту проблему, разработав какие-то исключения из норм действующего законодательства специально для подобного прецедента.

ЗАЧАСТИЛИ

В минувший день Украину посетили сразу несколько высокопоставленных лиц- представителей международного истеблишмента.

Супруга президента США Джозефа Байдена неожиданно объявилась в Ужгороде на Западной Украине, где неожиданно для всех пообщалось с женой Зеленского, которая также не появлялась на публике с 24-го февраля.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо появился в Киеве, откуда проехал в Ирпень, где ему показали разрушенный мост, который подорвали сами украинцы (правда, ему об этом, конечно же, не рассказали). После чего он осмотрел другие разрушения и вполне удовлетворенный убыл.

Председатель бундестага Бербель Бас также приехала с визитом в Киев. В отличие от других, она появилась перед объективами журналистов, когда еще выходила из вагона. Целью ее визита было почтить память жертв нацистов и провести переговоры с представителями украинской власти. В частности, она провела встречу с премьером Украины.

Интересно, а в Киеве действительно думают, что количество визитов зарубежных гостей обязательно перейдет в качество успехов украинской армии на поле боя?

"АЗОВ" ПОНЯЛ, ЧТО ЕГО СЛИВАЮТ

После вчерашнего заявления вице-премьера Ирины Верещук, что на "Азовстали" в Мариуполе завершилась эвакуация мирных заложников и не осталось пожилых, детей и женщин, "Комсомолка" вчера написала, что тем самым Киев дал "добро" на уничтожение нацистского батальона "Азов" и остатков 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

В Воскресенье командование "Азова" дало некое подобие пресс-конференции, в ходе которой нынешние командиры батальона, видимо, осознав, что в Киеве их приговорили, попытались опровергнуть заявления Верещук и сказали, что не могут однозначно подтвердить факт освобождения всех заложников из числа гражданского населения.

Что и понятно – очень жить хочется.

Тем временем, Зеленский еще раз подтвердил смертный приговор "Азову".

- Разблокировать Мариуполь военным путем сейчас невозможно, для этого нужно тяжелое вооружение, которого у ВСУ нет, - заявил он в это воскресенье, отреагировав на "пресс-конференцию".

ЛИССАБОН ИДЕТ НА ПОМОЩЬ

Правительство Португалии решило направить в качестве помощи Украине 15 бронетранспортеров M113A, купленных в свое время у США, а кроме них, еще пять буксируемых гаубиц в связи с нехваткой у ВСУ тяжелой артиллерии. Тем самым Лиссабон значительно снизил боеготовность и боеспособность собственной армии. Поскольку складских запасов вооружений у страны нет, и вся вышеперечисленная техника будет для передачи Украине изъята из действующих строевых частей.

А вот поставки из Германии немецких самоходных зенитных установок "Гепард" вряд ли будут осуществлены в обозримые сроки, так как снарядов для 35-миллиметровых пушек правительству ФРГ в необходимом количестве найти пока так и не удалось

В МАРИУПОЛЕ ОЦЕНИЛИ ОБЪЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В освобожденном Мариуполе уже около недели (если не больше) работают отряды МЧС, оснащенные специальной техникой. После разминирования территории армейскими саперами бойцы МЧС осуществляют работы по разбору завалов и расчистке улиц, там, где это необходимо. А 8-го мая освобожденные Мариуполь и Волноваху посетили вице-премьер Правительства России Марат Хуснуллин и глава ДНР Денис Пушилин (последний, такое ощущение, бывает там чуть ли не в ежедневном режиме). Они оценили объем предстоящих восстановительных работ в городе.

- С заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным побывали в Волновахе и Мариуполе, чтобы оценить объем восстановительных работ, а также обозначить подходы к процессу строительства. Они должны быть нестандартные, так как нас ожидает стройка беспрецедентного масштаба в очень короткие сроки, - отчитался по итогам поездки Пушилин. В частности, одной из главных площадок в качестве перевалочной базы должен стать Мариупольский порт, который должен заработать в течение ближайшего месяца. Напомним, ранее Мариуполь посетил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин, который сообщил, что его ведомство планирует помогать в восстановлении Мариуполя.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- В Берлине у активных свидомитов полиция отобрала гигантский украинский флаг, который 8-го и 9-го мая запрещено демонстрировать на улицах города во избежание провоцирования конфликтных ситуаций.

- В целом ряде городов России появятся улицы с именами героев-защитников Донбасса.

- В США шестерых чернокожих обвинили в краже бронежилетов, предназначенных для Украины.

- Постпреды ЕС, как сообщает агентство "Блумберг", в воскресеньеснова не смогли достигнуть соглашения по новым санкциям против РФ, в частности, из-за позиции Венгрии.

- Лидеры G7 заявили о намерении "не допустить победы" России на Украине". Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в частности, заметил: "Страх не должен нас парализовать. Путин не выиграет войну". Парадоксальным образом, это очень похоже на знаменитое заклинание, трансформирующееся из обещания: "Я не обделаюсь", - в постфактумное убеждение самого себя: "Это не я".