Коронавирус больше не страшен: названы пять главных угроз здоровью человечества в 2022 году

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Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) представила рейтинг пяти опасностей, подстерегающих современного человека и непосредственно угрожающих его жизни в текущем году. Примечательно, что об этих угрозах эксперты предупреждали и ранее.

Итак, на первом месте, несмотря на все тревоги ООН о бедности жителей планеты и недостатке продуктов, стоит ожирение.

С одной стороны в мире насчитывается не менее миллиарда человек, постоянно испытывающих проблемы с едой, с другой же – все остальное человечество продолжает накапливать лишние килограммы. И немалую помощь в этом оказывает современный ритм жизни и реклама фастфуда от крупных производителей «быстрой еды».

На втором месте оказалось одиночество, которое значительно осложнилось во время пандемии COVID-19 с ее локдаунами и ограничениями.

На третье место стоят стресс и тревога, свойственные едва ли не всем жителям Земли в последнее время. Здесь причинами является сразу все: и пандемия, и нестабильная политическая обстановка, и экономические кризисы, и многое другое. Хронический стресс еще в 2016 году специалисты ВОЗ назвали самой опасной эпидемией XXI века. Правда, тогда они еще не слышали о коронавирусе.

На четвертое место по опасности для жизни попали заболевания кишечника, в том числе, болезнь Крона, свойственная жителям развитых регионов. Самая высокая в мире распространенность подобных заболеваний наблюдается в Израиле: по мнению экспертов, не менее 40 тысяч израильтян страдают подобными недугами.

Замыкает ТОП-5 угроз для здоровья в текущем году эндометриоз – одно из самых распространенных гинекологических заболеваний, которое, по оценке специалистов, встречается у 10-15% женщин детородного возраста. У современных врачей пока нет универсальных способов диагностики этого заболевания и его лечения.