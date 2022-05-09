Мэр Праги потребовал лишить советского маршала Конева звания почетного гражданина чешской столицы

Мэр Праги Зденек Гржиб. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Приматор (мэр) чешской столицы Зденек Гржиб выступил с инициативой лишить статуса почетного гражданина Праги советского маршала Ивана Конева.

Конев, руководивший освобождением Праги от фашистов Красной армией, получил это почетное звание в июне 1945 года.

- Акт о присвоении звания почетного гражданина следует рассматривать во временном контексте и контексте исторического развития нашей страны. – заявил Гржиб.

Не менее циничным выглядит и дата рассмотрения инициативы мэра: горсовет Праги обсудит ее сегодня, в День Победы.

В апреле 2020 года власти 6-го района Праги, также по инициативе Гржиба, снесли памятник Коневу, попытавшись оправдать свои действия «переносом монумента из общественного пространства в музей». Музей, который мэр планировал назвать Музеем памяти XX века, до сих пор не открыт.

Зам. председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал предложение Гржиба, назвав его отвратительным. И отметил, что почетными гражданами одного и чешских городов до сих пор остаются Адольф Гитлер и обергруппенфюрер СС Конрад Генлейн. Также Медведев указал на молчание стран Запада не только по этому поводу, но и по поводу возрождения нацизма, в частности, на Украине.

- Нам было не очень ловко макать западников (как и некоторых замаравшихся братьев по бывшему соцлагерю) в их историко-идеологические нечистоты: до поры до времени думалось, что они нам как-никак «партнёры» и даже бывшие союзники. Да и наш народ незлопамятен и великодушен. Однако попустительствовать кричащему молчанию, отвратительной слепоте, «не замечающей» возрождения неонацизма на Украине, мы не можем и не будем, - заявил Медведев.