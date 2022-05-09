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В мире9 мая 2022 5:20

Мэр Праги потребовал лишить советского маршала Конева звания почетного гражданина чешской столицы

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев назвал эту инициативу отвратительной
Людмила ПЛОТНИКОВА
Мэр Праги Зденек Гржиб.

Мэр Праги Зденек Гржиб.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Приматор (мэр) чешской столицы Зденек Гржиб выступил с инициативой лишить статуса почетного гражданина Праги советского маршала Ивана Конева.

Конев, руководивший освобождением Праги от фашистов Красной армией, получил это почетное звание в июне 1945 года.

- Акт о присвоении звания почетного гражданина следует рассматривать во временном контексте и контексте исторического развития нашей страны. – заявил Гржиб.

Не менее циничным выглядит и дата рассмотрения инициативы мэра: горсовет Праги обсудит ее сегодня, в День Победы.

В апреле 2020 года власти 6-го района Праги, также по инициативе Гржиба, снесли памятник Коневу, попытавшись оправдать свои действия «переносом монумента из общественного пространства в музей». Музей, который мэр планировал назвать Музеем памяти XX века, до сих пор не открыт.

Зам. председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал предложение Гржиба, назвав его отвратительным. И отметил, что почетными гражданами одного и чешских городов до сих пор остаются Адольф Гитлер и обергруппенфюрер СС Конрад Генлейн. Также Медведев указал на молчание стран Запада не только по этому поводу, но и по поводу возрождения нацизма, в частности, на Украине.

- Нам было не очень ловко макать западников (как и некоторых замаравшихся братьев по бывшему соцлагерю) в их историко-идеологические нечистоты: до поры до времени думалось, что они нам как-никак «партнёры» и даже бывшие союзники. Да и наш народ незлопамятен и великодушен. Однако попустительствовать кричащему молчанию, отвратительной слепоте, «не замечающей» возрождения неонацизма на Украине, мы не можем и не будем, - заявил Медведев.

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