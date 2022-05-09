Раскрыта неприятная правда о шоу с Николаем Цискаридзе вместо Максима Галкина

Николай Цискаридзе.

Пока поклонники гадают, вернутся ли в Россию Максим Галкин с Аллой Пугачевой, на Первом канале юмористу нашли замену. В субботу, 7 мая в роли ведущего шоу "Сегодня вечером" дебютировал Николай Цискаридзе. Обаятельный танцор в гонке за место в эфире, говорят, обскакал маститых конкурентов: Дмитрия Нагиева, Александра Олешко и Дмитрия Борисова. Тем не менее, мнения о замене среди зрителей и экспертов сильно разошлись.

Единственное, в чем солидарны все, так это в заметном волнении Николая Максимовича. Перед камерой он был вовсе не так раскрепощен, как его предшественник. Однако, кому-то смущение вкупе с интеллигентностью Цискаридзе пришлось по душе: мол, среди пластиковых телефигур встретить настоящего человека - большая редкость. Но были и те, кто раскритиковал артиста за робость и излишнюю мягкость, которые приравняли к непрофессионализму. Так, например, продюсер Дмитрий Ашуров заявил, что увлечь за собой людей Цискаридзе не под силу, и предрек программе низкие рейтинги.

И эти ожидания оправдались. Рейтинги рассекретил актер Станислав Садальский: оказалось, Цискаридзе смотрели в два раза хуже, чем Андрея Малахова. Доля просмотров "Сегодня вечером" составила 9,9, тогда как у программы "Привет, Андрей!" - 20,9.

- Телепрограммы не смотрю (скучно и лживо), только интернет-сериалы и кино. Но рейтинговые агентства по-прежнему присылают мне новые цифры, - написал Садальский в своем блоге, прикрепив скриншоты исследований за 7 мая. - Передача "Сегодня вечером" и с Максом (Галкиным. - Ред.) была плохая, а с Максимычем (Цискаридзе. - Ред.) стала еще хуже... Ну а Малахов, что Малахов... Искусство проверено.

Рейтинг шоу с участием Цискаридзе оказался в два раза ниже, чем у Малахова. Фото: телеграм-канал Станислава Садальского.

Напомним, развлекательная телепередача «Сегодня вечером» выходит в эфир по субботам на Первом канале. Первый ведущий проекта – Андрей Малахов, его сменили Максим Галкин и Юлия Меньшова. Последнее время шоу вел один Максим Галкин: в студии со звездами обсуждал различные темы. Насколько в проекте задержится Николай Цискаридзе, пока непонятно: поговаривают, что продюсеры намерены попробовать в эфире нескольких новых ведущих.

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