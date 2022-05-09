"Я молилась за своего президента": Елена Ваенга - о встречах с Владимиром Путиным, избиении на Украине и гонорарах в 10 млн

Елена Ваенга на сцене. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Елена Ваенга, пропавшая из теле- и радиоэфиров, стала очередной гостьей YouTube-шоу "Осторожно: Собчак". Оказалось, общих тем у звезды шансона и светской львицы предостаточно: эфир растянулся на 2,5 часа, и обычно аккуратная с журналистами Ваенга была предельно откровенна.

О ТОМ, КАК ЧУТЬ НЕ ПОГИБЛА С ДОКТОРОМ ЛИЗОЙ

- Меня долго звали в Сирию, но я каждый раз боялась туда лететь. Попросили в третий раз. Я села одна в квартире и стала думать. Сама себе сказала: "Не лети". Это было как раз тогда, когда разбился самолет с Александровским хором (в декабре 2016 года самолет, летевший в Сирию, потерпел крушение. На его борту находился ансамбль песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова, Елизавета Глинка и другие общественные деятели. - Ред.). Я должна была лететь в этом самолете.

О КОРПОРАТИВАХ С ПРЕЗИДЕНТОМ

- Я выступала на встречах друзей, когда он собирался с одноклассниками. Все люди простые, с разных городов. Была уже третья встреча, когда он лично меня поблагодарил. Дело в том, что на своих концертах я объявляю коллектив не только по именам, но и по городам. Я спела одну песню и пошла на кухню, чтобы поблагодарить повара за вкусные блюда. Как сейчас помню: к тому моменту я уже переоделась в пижаму, у нее была дырка на плече. И вот на кухне я всех поблагодарила, поворачиваюсь - стоит Владимир Владимирович: "Здравствуйте, Леночка, я вас искал. Большое спасибо, что прилетели. Кстати, как ваш пианист из Хабаровска? Данилов, кажется, его фамилия? Очень хороший музыкант". Четыре года прошло с нашей прошлой встречи, а он помнит, как звали моего пианиста! Я, конечно, была в ступоре, говорила "большое спасибо" и все время прикрывала дырку на пижаме.

Певица Елена Ваенга. Фото: Борис КУДРЯВОВ

О ЛЮБВИ К ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ

- Я очень боюсь, что с ним что-то случится. Я животным страхом боюсь этого. Мне нужен только он. Никто не может быть таким. Он очень сильный, я с ним не боюсь. Если его не станет, я не знаю, что будет с моей страной. И я молилась за своего президента, как за близкого человека.

ОБ ИЗБИЕНИИ НА УКРАИНЕ

- Меня побили на Украине, нормально мне наваляли. Я была там в Новый год на корпоративе (речь про 2012 год. - Ред.), выступала со Стасом Михайловым у президента Януковича. Возвращалась на частном самолете, сели на аэродроме в Карпатах - Западная Украина, это важно. Я остановилась в маленькой гостинице на 20 номеров, дверь в номер оставила открытой - муж должен был позже подъехать. Я, кстати, в тот момент была беременна, третий месяц. А оказалось, что в соседнем номере Новый год отмечала компания - два парня, две девушки. И вдруг ко мне заходит девушка, пьяная, что-то объясняет мне на своем родном языке, а я ничего не понимаю. Я по-русски ей сказала: "Выйди вон, а то я навалять могу". Попыталась ее вытолкнуть, и у нас началась драка. Она оказалась боксершей и избила меня просто за то, что я русская.

О ТОМ, КАК ПРЯТАЛАСЬ ПОД СТОЛОМ ОТ ПУГАЧЕВОЙ

- Я никогда Алле Борисовне об этом не рассказывала. Но был момент, когда мы работали над моей музыкой с известными продюсерами, а она приехала что-то послушать. И меня спрятали под стол. Я такое унижение испытала. Сидела под столом и думала, что-то здесь не то. Я ж ничего плохого не сделала, зачем меня под стол посадили? Я до сих пор так и не поняла.

О ПЛАГИАТЕ

Ксения Собчак включила гостье несколько песен - как ее собственных, так и других артистов. Оказалось, не показалось: в некоторых местах чувствуется откровенный плагиат.

- Зачем я украла у Газманова песню (хит "Тайга" 2009 года от Елены Ваенги оказался похож на песню Олега Газманова "На заре", которую он написал на 10 лет раньше. - Прим.)? Это ужас. Это первый раз сейчас я поняла, что они похожи, - призналась Ваенга. - А вот это прям откуда-то своровано (про свою песню "Клавиши. - Ред.). У Пугачевой что-то такое есть? Нет? Саруханов?! Вызывайте милицию! Меня прощает только одна вещь. Я не специально.

О САМОМ БОЛЬШОМ ГОНОРАРЕ ЗА ВЫСТУПЛЕНИЕ

- Никто никогда не платил мне 200 тысяч евро за выступление. Было 10 млн рублей, и не раз. Что меня отличает от остальных: я свою работу делаю не на 100, а на 200 процентов. Меня просят час петь, а я два! За те же деньги.