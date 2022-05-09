Польша подтвердила статус недружественного государства. На посла РФ напали во время возложения цветов

Посол РФ в Польше Сергей Андреев, облитый краской во время возложения цветов на военном мемориальном кладбище советских солдат. Фото: Ирина Полина/ТАСС

Совершенно диким инцидентом был омрачен День Победы в Польше. Посол России, как это и происходило ежегодно приехал возложить венок к мемориалу памяти солдат, погибших при освобождении Польши, но сделать это ему не дала озверевшая толпа бежавших из страны украинцев.

- Фашисты! Фашисты! – скандировала экзальтированная толпа из украинок и вполне себе здоровых призывного возраста мужчин (очевидно, предпочитающих вялый протест возможности с оружием в руках отстаивать свои взгляды). После чего посла несколько раз облили красной краской. Совершенно явное неспровоцированное нападение на главу дипломатического представительства суверенного государства в стране пребывания.

От украинцев можно ждать чего угодно. Они, особенно украинки, уже устраивали несколько перформансов в европейских столицах, обливая себя красной краской, изображая из себя "жертв агрессии". При этом, бывало, отлежав положенное время, вставали и тут же, даже не переодевшись, начинали бухать дешевое винцо тут же на улице и даже приплясывать под воздействием горячительных напитков. Или, например, как в Париже раздевшись до белья, обливали нижнюю часть своих тел той же красной краской, чтобы, как они говорили, привлечь внимание к "преступлениям российских войск".

К украинцам нет вопросов. В условиях безделья и застаивания при отсутствии перспектив они закономерно теряют свой человеческий облик. Но чем обусловлено бездействие польских властей? Ведь российское посольство заблаговременно уведомило МИД Польши, "что 9 мая будут проведены торжественные мероприятия по случаю Дня Победы и в посольстве надеются, что власти примут необходимые меры для обеспечения общественного порядка и недопущения его нарушения".

Зря надеялись. Для Варшавы ни международные конвенции и соглашения, ни нормы этикета не являются чем-то значимым. Тем более когда речь идет о России, в последние годы это превратилось для них в пустой звук.

- Посольство России хочет отметить 9 Мая в Варшаве и обратилось к МИД Польши за поддержкой. Я категорически против этого. Ни одно польское государственное учреждение не должно приложить к этой инициативе руку. Более того - ее надо запретить, - заявил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Внешнеполитическое ведомство Польши в лице заместителя министра иностранных дел Марчина Пшидача стыдливо заметило, что поддерку посольству РФ оказывать "не планируется".

- Мы передали посольству нашу негативную позицию, - свою очередь заявил Пшидач и перебросил ответственность на городские власти, объяснив, что МИД не имеет власти запретить торжественные мероприятия на территории Варшавы, но "это может сделать мэр города Варшавы".

Налицо явная и весьма тяжелая по последствиям провокация. Вне всяких сомнений, украинским активистам были переданы все данные о времени и месте, где и когда появится российский посол, чтобы они могли собраться к условленному времени. Примечательно, что польская полиция появилась на месте уже после провокации. И никого не задержала. А вот буквально за день до этого, когда украинского посла в Берлине Андрея Мельника толпа немцев встречала криками "Мельник - вон!" – тушку украинского дипломата немецкая полиция охраняла по периметру и не допустила никого даже на расстояние броска тухлым куриным яйцом. Примечательное и много о чем говорящее сопоставление.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев. Фото: МИД РФ

Мог ли посол России в Польше Сергей Андреев в таких условиях отказаться от возложения венка к мемориалу? Теоретически, наверное, мог. Но тем самым он бы вызвал чувство глубокого удовлетворения у польских и украинских русофобов. Подозревал ли он о готовящейся провокации? Наверняка, допускал такую возможность. Как и то, что провокация могла быть еще более гнусной, вплоть до покушения. Но поступать иначе он, наверное, считал для себя не вправе. И отправился к мемориалу и стоял там в совершенном спокойствии, сохраняя выдержку и силу духа посреди беснующейся толпы, покусившейся действительно на святое – на воздание почестей павшим.

- Невероятного мужества и выдержки человек, - оценила его поведение в этой ситуации в своем Телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Но это ее личная реакция. А реакция российского дипломатического ведомства обязательно последует в ближайшие дни.

Польша в данной ситуации действительно играет с огнем. Напомним, что гибель российского посла в Турции Андрея Карлова в результате теракта надолго осложнила российско-турецкие отношения. Польша явно напрашивается на аналогичные ответные меры. Не исключены ни отзыв российского посла с высылкой из России его польского коллеги, ни снижение уровня, а то и вовсе прекращение дипломатических отношений.

Тем более, что Польша усиленно оправдывает статус недружественного по отношению к России государства.

Этот скандал явно не останется без последствий. Польша допустила оскорбление посла России, но вымазала только себя. И вымазала не в краске.