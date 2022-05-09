Путин вручил звезду Героя отцу погибшего командира «Спарты»

Президент РФ Владимир Путин и подполковник вооруженных сил ДНР Артем Жога, отец Героя России Владимира Жоги, во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Владимир Путин, вернувшись в Кремль после Парада Победы, принял Артема Жогу, отца командира батальона «Спарта» Владимира Жоги. Президент из своих рук передал золотую звезду Героя, которой наградили Владимира Жогу за спасение мирных жителей Донбасса. Офицер пожертвовал собой, чтобы могли жить другие.

- Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно бы, этот шанс использовали бы. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто. Другого выбора просто не было. Ребята воюют мужественно, героически, профессионально. Все намеченные планы выполняются. Результат будет достигнут. На этот счет нет никаких сомнений! – заявил российский лидер.

Володя Жога был обычным донецким парнем. Про себя он рассказывал, что любил спорт, футбол, мог стать неплохим вратарем.

- В 14 лет уже начал работать и зарабатывать деньги. У отца было несколько точек на рынке, он занимался торговлей рыбой. Закончил школу и начал с отцом заниматься бизнесом всерьёз. Получалось, - как-то вспомнил в интервью Владимир.

Потом грянул 2014-й год. Жога младший пошел в ополчение защищать Донбасс. Он попал в отряд Моторолы, где быстро стал помощником командира.

Герой ДНР, Герой Российской Федерации Владимир Жога. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

- Мы ехали в машине, он (Моторола - Ред.) мне доверился и сказал тогда: "Что бы ни случилось, давай договоримся, что ты возглавишь "Спарту", продолжишь моё дело". Я ему тогда сказал: "Ты не прикалывайся, всё будет нормально, всё будет хорошо. Но он настаивал: нет, пообещай мне, и всё. И я пообещал. Я тогда серьёзно не воспринял его слова, - рассказал донецким журналистам Владимир Жога.

К сожалению, военный не дожил до мира у себя дома. 5 марта он помогал жителям Волновахи эвакуироваться. Украинский снайпер убил Жогу, когда тот прикрывал собой женщин и детей.

- Сегодня я вручаю вам звезду Героя вашего сына. К сожалению, его нет среди нас, но он прожил свою жизнь ярко, красиво, и погиб как герой. Он отдал свою жизнь за Родину. Я с одной стороны, выражаю соболезнования, что вашего сына больше нет с нами, но с другой стороны, поздравляю вас с тем, что вы вырастили такого сына! – заявил Путин на встрече с Артемом Жогой.

Президент наградил погибшего командира «Спарты» уже на следующий день после гибели, 6 марта.

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