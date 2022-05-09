Президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем Победы

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил сограждан с Днем Победы. «9 мая – особенный день в истории нашей страны. Это день преклонения перед подвигом наших дедов и отцов, бабушек и матерей. Это день вечной памяти и благодарности доблестному поколению героев – победителей фашизма», - говорится в поздравлении.

Токаев подчеркнул, что победа в Великой Отечественной войне была завоевана ценой неимоверных усилий и колоссальных жертв. «Она ковалась благодаря беспримерному мужеству и несгибаемому духу фронтовиков, стойкости и самоотверженности тружеников тыла. Наш священный долг – всегда помнить, какую высокую цену они заплатили за нашу свободу, за наше право жить и созидать», - сказал президент Казахстана.

Он отметил, что, «к огромному сожалению», ряды тех, кто прошел войну, из года в год редеют. 77-й День Победы в Казахстане отмечают 376 ветеранов и 68 347 тружеников тыла.

«Низкий поклон вам от всех граждан нашей страны! Государство обеспечит всестороннюю поддержку участникам войны, а общество, уверен, окружит их вниманием и заботой, - сказал Касым-Жомарт Токаев. - Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мирного неба! С Днем Победы!»

Президент Республики Казахстан также отправил поздравительные телеграммы президентам и главам правительств России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Киргизстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В телеграммах Токаев передал слова благодарности проживающим в этих государствах ветеранам войны и тыла, пожелал им доброго здоровья, долголетия и благополучия.

Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу «Отан Ана» и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Духовой оркестр Республиканской гвардии исполнил государственный гимн Казахстана, рота почетного караула прошла торжественным маршем перед верховным главнокомандующим вооруженными силами, ветеранами и тружениками тыла, которые собрались у монумента. В завершение церемонии Токаев побеседовал с ветеранами. Он пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и мирного неба.

В Алма-Ате празднование Дня Победы началось с возложения цветов к Мемориалу славы и вечному огню в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. В возложении приняли участие официальные лица и ветераны, для которых играл военный оркестр. В парке организована выставка современной военной техники, обед с военно-полевой кухней и праздничный концерт. В рамках акции «Поклонимся героям» тысячи жителей города прошли по улицам с портретами своих родных-участников войны.

Стоит отметить, что в период с 5 по 8 мая в жилых микрорайонах Алматы, где проживают ветераны, а также в городских парках состоялись концерты с участием военных оркестров.

Праздничные акции организованы во всех регионах Казахстана. В столице страны они проводятся во всех районах и жилых массивах, а также на открытых площадках. Вечером в Нур-Султане прогремит салют.