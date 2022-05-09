Вячеслав Никонов: Запад ожидал, что Путин объявит войну и всеобщую мобилизацию. А зачем? Спецоперация проходит успешно

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- ... Вячеслав Алексеевич, с Днём Победы!

- И вас тоже с самым светлым праздником.

- Спасибо огромное. Вы речь Верховного Главнокомандующего (чуть было у меня не вырвалось «вы речь Молотова…») слушали на Красной площади или по телевизору?

- На Красной площади.

- Скажите, вы далеко были от Верховного главнокомандующего в это время?

- Ну, метрах в 50, наверное.

- Вы наблюдали, как люди на это реагировали. Потому что мне уже говорят, что она была несколько необычной. Например, Онищенко сказал, что никогда еще президент так о врачах не говорил, о медсестрах, которые - в ходе военной спецоперации - выносят раненых на себе. А на вас что произвело впечатление, прежде всего?

- Действительно, это была необычная речь.

Потому что впервые за все годы и десятилетия празднования 9 мая Россия находится в состоянии военных действий.

Поэтому, конечно, речь шла о нынешней специальной военной операции, о героизме наших военнослужащих, о том, насколько необходима была эта операция.

Естественно, президент и Верховный Главнокомандующий скорбел о потерях, действительно говорил о раненых.

То есть, это выступление больше, наверное, чем когда-либо было посвящено, собственно, современности больше, чем событиям, которые произошли 77 лет назад.

Поэтому - да, это необычное выступление в необычное время, когда вновь наша страна и решимость нашего народа защищать свои национальные интересы подвергаются такому глобальному вызову со стороны НАТО.

- Вам эта речь (вы же наизусть знаете речь Молотова, своего деда) не напомнила хотя бы в каких-то моментах выступление Вячеслава Михайловича?

- У Молотова было, конечно, много разных речей…

- Я имею в виду, его знаменитую фразу: «Наше дело правое, враг будет разбить, победа будет за нами».

- Если сравнивать с речью 22 июня 1941-го, то, скорее, - нет. Потому что тогда, действительно, была речь, посвященная нападению Германии на нашу страну.

В данном случае - со стороны главы государства и Верховного Главнокомандующего - это была дань памяти нашей Великой Победе. И - объяснение, в значительной степени, - нынешней специальной военной операции.

Президент достаточно наглядно показал, как западные страны готовили интервенцию против Донецка, Луганска, Крыма, против наших суверенных земель.

Но, перекличка какая-то была, безусловно. (С речью Молотова. - А.Г.) Потому что это выступление должно было, в том числе, настроить нашу страну на серьезную работу, серьезную борьбу и - на Победу.

- Вы хорошо знаете менталитет зарубежных наших «партнеров», как еще недавно мы говорили. Как они ее воспримут?

- «Зарубежные партнеры» ее никак не воспримут...

Во всяком случае, ожидания, которые были со стороны Запада, что Путин объявит всеобщую мобилизацию или объявит войну... Вот что ждали они от этой речи.

Поскольку ни того, ни другого не прозвучало, то, я думаю, что речь пройдет просто незамеченной.

- Я понимаю, что мы с вами люди не военные, но все равно какие-то предчувствия есть, интуиция. Как вы думаете… То, что спецоперация проходит по плану, понятно, что планы могут меняться по мере ее продвижения. Что вам чутье ваше внутриполитическое подсказывает, как долго все это будет, кто первый сдастся на Западе - Германия или Британия?

- Я не могу себя считать совсем уж не военным человеком, все-таки последняя запись в моем военном билете (правда, сделанная достаточно давно), была такая: капитан, командир разведроты воздушно-десантных войск. Поэтому, кое-какое отношение я к военному делу имею.

Ну, а что касается хода специальной военной операции, она, по-моему, развивается, действительно, весьма и весьма плодотворно.

Потому что, уничтожена уже, практически, вся военная инфраструктура Украины. Это касается противовоздушной обороны, складов горюче-смазочных материалов, боеприпасов и так далее.

Украина истощена экономически. Единственное, сейчас она поддерживается западными странами и финансово, и материально, и в военном отношении.

Но... Мы уже уничтожили там больше самолетов, ракет и танков, чем было на Украине до начала специальной военной операции.

Поэтому, собственно, военный потенциал Украины сломлен, и невозможно сопротивляться, не имея тяжелых вооружений, не имея авиации. В какой-то момент это должно, безусловно, треснуть, надломиться.

Когда это произойдет, сказать сложно, потому что это - война.

Война - непредсказуема, и ни один величайший стратег в истории человечества никогда не предсказывал исхода войны, с точки зрения конкретных сроков.

Ну, а кто первым надломится… Украина, конечно, надломится первой. Европа – нет, Соединенные Штаты не дадут надломиться никому, они будут стоять до конца в поддержку войны - «до последнего украинца».

- Не могу не спросить. Вы каждый год ходите в составе «Бессмертного полка», пилотку надеваете, с небольшой копией знамени Победы есть фотография, с портретом деда. Сегодня мы Никонова Вячеслава Алексеевича каким увидим?

- Сегодня меня уже с портретом отца видели, на Первом канале еще в 8 часов утра давал интервью, в том числе и про деда, и про отца, и про праздник, и про все остальное.

И там я был с портретом моего отца, капитана Никонова, который начал войну, будучи аспирантом первого года истфака МГУ, а закончил - капитаном 46-й армии Второго Украинского фронта, в Праге. Отец был награжден орденами и Красной Звезды, и двумя - Боевого Красного Знамени, множеством медалей, тоже был заслуженный, прославленный человек.

Ну, и, конечно, я всегда в этот день вспоминаю деда, с которым, пока он был жив, мы всегда вместе отмечали 9 мая. Он в этот день брал на себя роль тамады за столом. Так же, как и всегда был тамадой на всех кремлевских приемах, в том числе - и на знаменитом, 24 мая 1945-го в честь Победы.

И у деда было три обязательных тоста. Это тост за Победу, тост за Неизвестного Солдата и тост за Неизвестного Верховного главнокомандующего.

- А у вас какие будут тосты?

- Ну, надо сказать, что я в последние годы, если что-то и принимаю, то не крепче морса. Но тосты будут, естественно, похожие.

Конечно, мы чтим память всех тех, кто эту нашу Победу ковал, в том числе - и деда моего, заместителя председателя Государственного комитета обороны СССР Вячеслава Молотова, и отца моего, капитана Алексея Никонова.

- Спасибо вам огромное. Этот праздник, действительно, волнительный очень. С Днем Победы! И всем нам здоровья.

- Да, всех с праздником, с Днем Победы. И - за новые наши Победы

- Спасибо огромное, товарищ капитан. И - удачи.

- С праздником!

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