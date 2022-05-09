Пять причин, почему укрепился рубль, и что будет с курсами доллара и евро в ближайшем будущем

Поведение курсов валют и раньше было сложно предсказать, а сейчас это сделать еще сложнее Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Аномальные качели. Еще 10 марта все верили в скорый крах «деревянного». Тогда курс доллара впервые в истории превысил отметку в 121 рубль. Прошло всего два месяца. Ситуация изменилась кардинально. В прошлый четверг доллар снижался до минимумов 2020 года – 66 рублей. В пятницу немного вырос. В чем причины такого резкого укрепления? И самое главное – что будет дальше с курсами валют?

Причина 1. Валютные ограничения

С начала марта ЦБ и правительство ввели жесткие валютные ограничения. Во-первых, запретили иностранцам продавать российские ценные бумаги и выводить валюту за пределы нашей страны. Во-вторых, ограничили выдачу наличной валюты в банках для российских граждан. Это стало квестом, в котором немногие доходят до логического конца и получают валюту на руки. Валютные ограничения для физических лиц будут действовать до 9 сентября. Как недавно заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отменять их досрочно пока не планируют.

Причина 2. Требования к экспортерам

Продавцов российской продукции обязали продавать 80% валютной выручки на бирже. Это создало дополнительное предложение долларов и евро на рынке. А когда продавцов больше, чем покупателей, то товар (в данном случае – валюта) дешевеет.

- До сих пор российское государство, как и многие другие на нашей планете, было заинтересовано в слабой национальной валюте. Соображения известны – отечественные экспортеры более конкурентоспособны по цене. А на внутреннем рынке все наоборот в пользу отечественных производителей и в придачу выше налоговые поступления от экспортеров. Этими мотивами можно объяснить, почему государство, будучи и раньше в состоянии укрепить рубль, этого не делало. Хотя сейчас эти мотивы остаются в силе, они уже не имеют прежнего значения, - объясняет Александр Скоробогатов, профессор Высшей школы экономики.

Причина 3. Комиссии для покупателей

ЦБ повлиял не только на предложение валюты, но и на спрос. Чтобы избежать ажиотажа, Центробанк поставил комиссию в 30% от суммы сделки. Потом снизил ее до 12%, а после этого отменил вовсе. Но это касается лишь биржевой комиссии. Если брать доллары и евро в банке, разница между покупкой и продажей составляет в среднем 10 – 15%. И опускать эту комиссию в банках не спешат.

Причина 4. Низкий спрос

Период ажиотажа, когда россияне покупали доллары и евро по любым курсам, прошел. Сейчас население поступает более рационально. Многие поняли, что в этом году отдых за границей им не светит. Наличные доллары и евро найти почти невозможно. А держать на карте безналичные нет смысла. Ведь наши карты за рубежом все равно не работают. Вкупе с высокими комиссиями банков, это снизило спрос на валюту.

Причина 5. Отмена бюджетного правила

Это механизм, который много лет назад придумали в Минфине. Там определили среднюю цену на нефть, которая позволяет балансировать бюджет. Если нефть была дороже, дополнительные доходы отправлялись в нашу кубышку – как правило, в долларах и евро. Тем самым Минфин создавал спрос на валюту на бирже. И не давал рублю слишком сильно укрепляться.

- Мы просто оставляли часть полученной страной валютной выручки там же - на Западе. И получалось, что даже при превышении экспорта над импортом, наш рубль раньше не укреплялся, а наоборот с годами даже падал. Что случилось с тем валютным «загашником», мы сейчас знаем - его заморозили. Возможно, навсегда. Теперь Минфин отменил «бюджетное правило». Бюджет будет тратить все налоги на бюджетные расходы, - говорит Сергей Васильев, председатель совета директоров ИГ «Русские Фонды».

РУБЛЬ ОСТАНЕТСЯ КРЕПКИМ…

Поведение курсов валют и раньше было сложно предсказать, а сейчас это сделать еще сложнее. На рубль влияют и мировая экономика (стоимость нефти выше $110 за баррель), и геополитика (санкции Запада), и внутренние ограничения (политика Минфина и ЦБ). В таких условиях некоторые эксперты считают, что рубль может остаться крепким.

- Стимулировать экспорт и поддерживать отечественного производителя, обеспечивая и тем и другим возможность предлагать более выгодные условия, чем у конкурентов, – в условиях разрыва торговых связей, отъема собственности и прочих следствий экономической войны это явно не первоочередная задача. С другой стороны, крепкий рубль сейчас будет полезен для борьбы с инфляцией и надвигающимся экономическим спадом. Сбить растущие рублевые цены на импорт – в нынешних условиях это полезно и для того, и для другого, - считает Александр Скоробогатов.

- Курс рубля будет только укрепляться, пока баланс экспорта и импорта не сравняется. А при каком курсе это случится, сейчас не знает никто, - считает Сергей Васильев.

Тем более что от валютных ограничений в ЦБ вряд ли откажутся.

- Может ли Банк России отказаться от контроля за капиталом? Вряд ли: такой контроль помогает удержать хоть какой-то иностранный капитал внутри страны. Если его отменить, финансовая ситуация станет еще хуже, чем сегодня, - объясняет Евгений Попов, аналитик InvestFuture.

… ИЛИ ОСЛАБНЕТ

Так или иначе, в правительстве и ЦБ будут пытаться находить баланс интересов. У крепкого, как и у слабого рубля, есть свои плюсы и минусы. Для любой экономики важен стабильный курс. Именно он позволяет хоть что-то планировать – как в бизнесе, так и в личных финансах. Резкие колебания хороши только для спекулянтов. В ЦБ и правительстве, похоже, поняли, что перегнули палку. Теперь будут постепенно снимать ограничения, чтобы сбалансировать спрос и предложение на валютном рынке.

Во-первых, глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала послабления для экспортеров. Им разрешат продавать не 80%, а 50% валютной выручки. Во-вторых, правительство облегчит жизнь импортерам.

- Правительство опубликовало подготовленный Минпромторгом перечень товаров для параллельного импорта. Ввозить в страну без разрешения правообладателя после старта мировых продаж можно будет комплектующие для иномарок, электронику и бытовую технику (в том числе смартфоны и компьютеры популярных производителей), текстиль, одежду и обувь, а также продукцию химии, включая косметику и парфюмерию. Всего в списке 56 групп товаров, - поясняет Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции».

По мнению эксперта, эти меры позволят постепенно выровнять объемы экспорта и импорта. Соответственно, на валютном рынке тоже наметится баланс. Большинство аналитиков считают, что на это уйдет один-два месяца. После этого курс доллара закрепится в диапазоне от 70 до 80 рублей. Такой курс можно считать относительно равновесным. Со стандартной оговоркой – «при прочих равных». Ну а дальше все будет зависеть от санкций, стоимости нефти и других факторов, появление которых сейчас невозможно предсказать.