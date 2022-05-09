Врачи бесплатно расскажут как похудеть и избавиться от стресса

Форум проходит не первый год, но в этом году он будет интересен не только специалистам и врачам. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Три дня, с 11 по 13 мая в Гостином дворе будет проходить Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России» (https://znopr.ru). Соорганизаторы форума Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» и Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Форум проходит не первый год, но в этом году он будет интересен не только специалистам и врачам. На форум приглашают москвичей и гостей столицы, чтобы получить бесплатные консультации о физическом и психическом здоровье. На выставке «Здоровье для всех» будет много полезных и практичных стендов, где можно проконсультироваться со специалистами различных направлений.

ВСЕ О ПИТАНИИ И ЗДОРОВЬЕ

На выставке специалисты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи (ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии») ответят на все вопросы. Например:

1. Как питаться во время тренировок.

Для этого в «Кабинете спортивного питания» вы сможете определить свой анаэробный порог и получить оценку уровня энерготрат в покое и при физических нагрузках различной интенсивности, рекомендации специалистов о том, как правильно выстроить питание во время тренировочного процесса в зависимости от характера физических нагрузок или покоя.

2. Как скорректировать свой рацион в зависимости от телосложения.

Об этом расскажут в «Кабинете здорового питания». Там вы получите исчерпывающую информацию о своем пищевом статусе, количестве жировой и мышечной массы, плотности костной ткани и рекомендации опытного врача диетолога при необходимости коррекции рациона.

О ТОМ, КАК ПОХУДЕТЬ

Гостей форума встретят эксперты движения «Стройная Россия», среди которых – эндокринологи, диетологи, психотерапевты, сертифицированные тренеры, шеф-повара, гастрономические консультанты. Специалисты будут консультировать всех желающих по вопросам здорового образа жизни и питания:

* Диетолог рассчитает индекс массы тела и определит суточную норму потребления калорий.

* Эндокринолог рассчитает риски развития у вас эндокринных заболеваний и даст персональные рекомендации по их профилактике.

* Спортивный тренер и фитнес-консультант подберут индивидуальный фитнес-сет, программу тренировок.

* Ве желающие смогут пройти тестирование на «Компьютерной программе для мониторинга физического и функционального состояния», разработанной преподавателями и студентами ВолгГМУ.

О ПСИХИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ

На стенде Московского научно-практического центра наркологии ДЗМ посетители форума смогут получить консультации специалистов московской наркологической службы по:

профилактике девиантного поведения;

организации профилактики, лечения и реабилитации наркомании, алкоголизма, табакокурения, игромании;

получить информацию о медико-генетическом консультирование и тестирование;

пройти тестирование на уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе;

получить рекомендации, как сохранить и укрепить здоровье;

узнать, можно ли немедикаментозно вылечить депрессию, фобии, панические атаки и другие расстройства стрессового происхождения

И НАКОНЕЦ ТАНЦЫ!

В третий, заключительный день форума, состоится Межрегиональная лига вузов по чирлидингу «Московская студенческая Чир лига» – ежегодные межрегиональные соревнования по Чирлидингу и Чир-спорту, в котором принимают участие команды из вузов Москвы и ближайших регионов. В соревнованиях заявлены шесть больших и шесть малых дисциплин. Будет энергично и красиво!

Где: в Выставочном комплексе «Гостиный двор» (ул. Ильинка, д. 4).

Когда: с 11 по 13 мая.

Важно! Чтобы попасть на форум нужно пройти регистрацию на сайте.

КСТАТИ

Что будет интересно специалистам

Крупнейшие компании отрасли, медицинские вузы, ведомства, врачи обсудят новые антикризисные стратегии в здравоохранении. Традиционно в рамках форума пройдут профильные конференции ведомств, а также круглые столы, семинары, презентации по страхованию, оздоровительному туризму, биохакингу, развитию фитнесиндустрии, студенческого спорта, проблемам антидопинга и так далее. Впервые будет представлена оздоровительная карта санаториев и курортов России. Пройдет выставка «Здоровье для всех», конкурс на лучшие проекты в сфере охраны здоровья и формирования здорового образа жизни, и даже состоится чемпионат по чирлидингу.