Гороскопы и прогнозы по 100 тысяч рублей: Предсказания от Глобы, Володиной и звезд «Битвы экстрасенсов» стоят дорого

Экс-звезда «Давай поженимся» известный астролог Василиса Володина может дать индивидуальную консультацию за большие деньги Фото: Личный архив

Прогнозы, предсказания и гороскопы ради развлечения читают многие. Но есть люди, которые сверяют по ним свою жизнь – настолько верят, что заказывают индивидуальные расчеты за немалые деньги. Самые модные и востребованные – «эксперты из телевизора». Это те астрологи, экстрасенсы, которые участвуют в различных телешоу и проектах на YouTube. Когда происходят перемены в привычных сферах жизни, то желающих получить прогнозы выстраиваются в виртуальные очереди к звездным экспертам. Работы у популярных предсказателей становится больше. Рассказываем об обновленных расценках.

Экс-звезда «Давай поженимся» известный астролог Василиса Володина может дать индивидуальную консультацию за большие деньги: от 165 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. Володина рассчитает прогноз на пять лет по всем сферам жизни (работа, личная жизнь, дети, здоровье и другие важные вопросы), а также проанализирует текущую жизненную ситуацию и опишет возможные методы решения проблем. Если звезду вы финансово не потянете, то можно воспользоваться услугами сотрудников Астроцентра Василисы Володиной. Астрологи Володиной составят астрологический прогноз на год по всем сферам жизни. В пандемию этот прогноз стоил 24 тысячи рублей, а сейчас гороскоп подорожал - уже 28 тысячи рублей.

Астролог Тамара Глоба ведет обучение всех желающих: сейчас идет курс из 19 занятий «Основы астрологии. Астропсихология» - за 57 тысяч рублей (возможна оплата в рассрочку). А пока идет новый набор онлайн курса на июнь «Гороскоп личности». Это курс Глобы из 35 занятий за 105 тысяч рублей. Каждое занятие идет полтора часа в видеоформате Zoom в группах. Всем отучившимся любителям астрологии вручат свидетельство о прослушанном курсе.

Тамара Глоба записывает бесплатные видеопрогнозы для всех, а за деньги дает индивидуальные консультации. Стоимость бизнес-прогноза начинается от 100 тысяч рублей. За эти деньги на консультации Глоба расскажет о перспективах бизнеса, отношениях с партнерами, удачное и неудачное время для заключения контрактов и просчитает по небесным светилам ответы на вопросы бизнеса.

Прогноз на год от Глобы под названием «Солар» стоит 60 тысяч рублей (онлайн) и 80 тысяч рублей (личная встреча). Астролог расскажет, где лучше встречать свой солнечный год и просчитает прогноз на личный год во всех сферах: финансы, работа, здоровье, поездки, личная жизнь и в других делах.

Есть отдельный гороскоп от Глобы – все о личной жизни: когда вы встретите нужного человека, возможен ли брак и когда он состоится или это будут свободные отношения; что происходит в семье, и как события разовьются дальше; будет ли развод или нет. Перед консультацией обычно запрашивают: дату, точное время и место рождения. Цена консультации самой Тамары Глобы - от 64 тысячи рублей. Этот прогноз делают дети Глобы – ученики Тамары. Сын Богдан – его гороскоп от 30 тысяч рублей и дочь Анна – от 20 тысяч.

Победитель шестого сезона телепроекта «Битва экстрасенсов» Александр Литвин дает советы в разных формат. Например, ежедневник с календарем Александра Литвина стоит 2022 рубля. В нем рекомендации на каждый день от самого Литвина, а также советы с учетом ежедневных изменений природных излучений и гравитационных параметров, оказывающих влияние на планету. Индивидуальные консультации экстрасенса по разным вопросам – от 20 тысяч рублей.

Победитель 16 сезона «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос настолько популярна, что с 31 мая по 8 июня запускает марафон. Называется он так: денежный марафон с ритуальной частью «Деньги. Обладатель. Кубышка». Стоимость – 9 тысяч рублей. Райдес обещает научить контролировать поток денежной энергии, найти деньги на свои запросы, обеспечить будущее семьи и т.д. Литвин и Райдос – самые популярные звезды «Битвы экстрасенсов». Но и у их менее звездных коллег по «битве» работы и денежных потоков хватает.