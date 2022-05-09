Рык гаубиц и пламя надежды: как встретили День Победы на передовой в Харьковской области

У местного Дома культуры собралась небольшая группа общественников и новый мэр города Владислав Соколов Фото: Александр КОЦ

Ровно в 10 утра, когда на Красной площади в Москве начался Парад Победы, за окнами, заложенными мешками с землей, завибрировало. С самолетным гулом в небо на перехват воздушной цели пошла ракета зенитного ракетного комплекса «Бук». В последние дни работы у подразделений противовоздушной обороны на Изюмском фронте прибавилось. Теперь они сбивают не только уже привычные оперативно-тактические ракеты «Точка-У», летящие как по городу, так и в сторону границы с Россией, но и реактивные снаряды систем залпового огня «Смерч» и «Ураган». Боевые части, как правило, кассетные. Пока находишься в помещении – опасности они не представляют. Но не дай бог разрывы застанут тебя на улице. Прошитых насквозь маленькими железными шариками людей к российским медикам привозят ежедневно – и гражданских, и военных.

Фото: Александр КОЦ

«Здравствуйте, товарищи», - приветствует войска министр обороны в далекой Москве.

За окнами - один громкий взрыв, за ним – несколько приглушенных: кассеты взрываются в воздухе, не долетев до цели. Товарищи пэвэошники снова не подвели. И сделали это еще трижды до окончания парада, который закончился досрочно из-за нелетной погоды. Для артиллерии ее не существуют.

Фото: Александр КОЦ

На 9 мая в Харьковской области ждали провокаций. По оперативной информации, Силы специальных операций ВСУ планировали подорвать пост в Купянске, который ведет в сторону Луганской области. К отражению диверсии подготовились силовики. Местные жители от украинских военных тоже не ждали ничего праздничного. «Мы все решили, что завтра работать не будем», - признались мне накануне продавцы на небольшом рынке, который открылся рядом с храмом. Ассортимент не поражает разнообразием – колбасы, масло, сигареты, «мыльно-рыльные». Говорят, если прийти пораньше, часов в 9 утра, можно успеть купить мяса. Если есть деньги. А здесь их не много. Можно расплатиться и рублями – за тысячу дают 300 гривен. При официальном курсе один к двум. Но хоть какая-то торговля пошла.

Фото: Александр КОЦ

- А где товар-то берете? – спрашиваю.

- В Купянске.

По нынешним дорогам – под два часа езды по убитым полевым дорогам. А туда продукты привозят либо из России (еще почти три часа), либо из ЛНР – туда теперь даже ближе.

Фото: Александр КОЦ

К полудню обстрел РСЗО прекратился, выезжаю в город. Здесь нет ни праздничных флагов, ни демонстраций. Во фронтовом городе не до пышных торжеств. Их, впрочем, и не было в последние годы. Изюмцы сами поднимались на гору Кременец к монументу «Атака», но это было сродни гражданскому подвигу, вызову и протесту одновременно. Сегодня многие просто боятся выбраться из укрытий.

Фото: Александр КОЦ

У местного Дома культуры собралась небольшая группа общественников и новый мэр города Владислав Соколов. В прошлом – полицейский из Днепропетровска. С 2011 года живет в Изюме. Небольшим факелом он зажигает давно погасший вечный огонь у монумента погибшим в Великой Отечественной войне изюмчанам. За памятником – разрушенное мощным снарядом здание, в подвале которого живут люди. Они по очереди рубят дрова для костра, на котором последние два месяца готовят пищу.

Фото: Александр КОЦ

- Спасибо жителям России, армии, руководству за то, что не взирая на трудности, город обеспечен продуктами питания и уже даже начинают поступать стройматериалы. Мы приступили к ремонту храма, который был поврежден в ходе артобстрела. Работают городские службы, восстанавливают инфраструктуру, надеюсь, что в ближайшее время хотя бы в некоторых районах удастся восстановить электричество и будем подавать воду. Бригады активно работают, не взирая на обстрелы. Надеюсь, скоро мирная жизнь в Изюме восстановится в полном объеме, - уверяет меня Владислав Соколов.

- Вам не страшно вообще занимать такую должность? Вы же для Киева – коллаборант.

- Чего я должен бояться? Пусть они боятся. Пусть боятся народа, которого за 30 лет задушили и задавили, лишили истории и памяти, а нам бояться нечего. Праздник проходит под звуки канонады, но я думаю, что она звучит как салют в честь победы над современными фашистами. Пусть они знают, что праздник есть, что люди, которые не забыли подвиг своих предков, чтят их память, являются достойными потомками своих дедов. Нам запрещали флаги победы, не зажигали Вечный огонь. Сегодня мы его зажжем и, надеюсь, он никогда не погаснет.

Фото: Александр КОЦ

Владислав, конечно, выражается образно. Газоснабжение в городе пока не налажено. И специально к празднику для Вечного огня привезли два баллона с голубым топливом. Ио мэра зажигает его с ощутимым внутренним трепетом. Видно, что для него это - не просто дань традиции.

Фото: Александр КОЦ

Среди пришедших к монументу – местные жители и работники близлежащего Завода оптического стекла, на котором в том числе варилось стекло для «рубиновых» звезд на башнях Кремля.

- Жалко, что тогда, в 50-е, реабилитировали этих подонков, - говорит 83-летний ветеран труда Алексей Шевченко. - Теперь пожинаем плоды этого. Сволочи они, извините. Да здравствует Россия, наш правопреемник. Я Советскому Союзу клятву давал и Россию не подведу. Хотя я в своем возрасте уже такой, какой есть.

Фото: Александр КОЦ

- Я был первым изюмчанином, на которого открыли уголовное дело за то, что я возлагал цветы с копией Знамени Победы, - делится со мной депутат местного горсовета. - Мои деды воевали, и это мое право – какие праздники отмечать и на каком языке говорить. С 2014 года меня этого права начали лишать – через аресты, обыски, преследование…И не только меня. Сейчас я на своей земле, в своем городе. Правительство нас предало, а мы остаемся верны своим традициям и обычаям.

Фото: Александр КОЦ

Все это время над городом грохочет артиллерия. Российские войска расширяют плацдарм наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию, а противник начинает применять вооружения, пришедшие с Запада. В зоне боевых действий появились ракеты британского производства, американские гаубицы М-777, способные бить высокоточным, но очень дорогим боеприпасом «Эскалибур», дроны-камикадзе из США…

Фото: Александр КОЦ

Необычные ощущения, когда встречаешь День Победы в точке, в которой в один временной промежуток переплелось и прошлое и настоящее. Где молодые пацаны бьются насмерть на рубежах, которые когда-то отстаивали их предки. При этом, фронтовой быт на передовой почти не изменился. Перед тобой словно оживают картинки советской военной литературы с ее окопной правдой, архетипами настоящих русских героев и не всегда приятной изнанкой страшных боев. Здесь, как нигде больше ощущаешь, что означает избитый штамп «преемственность поколений». И как это – быть достойными своих предков. И это, поверьте, очень непросто. Но наши стараются. Как это делали русские солдаты 80 лет назад. Как они делали это в Афганистане, Чечне, Южной Осетии и в Сирии. А иначе и быть не может.

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