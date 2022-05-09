«Воюем против той же самой сволочи и за то же самое»: Как День Победы стал для Мариуполя Днем Надежды

Символ борьбы и победы – 300-метровая георгиевская лента Фото: Дмитрий СТЕШИН

В ночь накануне Дня Победы над расположением нашего батальона один за другим шли самолеты. Пролетали над «Азовсталью» и Мариуполем, больше не задерживались, не бомбили. Для самолетов здесь конфликт закончился их цели были дальше, за сотни километров от истерзанного приморского города. Утром батальон проснулся привычно-рано, уже к семи утра зевающие водители заправили свои машины. Первыми уехали всегда держащиеся особняком снайперы. Потом во двор потянулись рядовые бойцы в камуфляжах, загрунтованных бетонной пылью промзоны до цвета «глубокий серый». Знакомый боец поздравил меня с праздником и с горечью заметил: «нас пока поздравлять не с чем, никакого права у нашего поколения на этот праздник пока нет, еще не заслужили». Я удивился:

- С чем ты меня поздравил тогда?

- Я дедов наших поздравил, им уважение оказал.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Всю дорогу до Мариуполя обдумывал этот разговор и выходило так – все что наши деды завоевали когда-то мы сейчас переотвоевываем. И уже сам этот факт нас серьезно оправдывает перед предками. С одной стороны, С другой, есть какая-то заноза внутри, и она мучает многих. Вчера ночью, перед сном, я курил с одним из шоферов нашего батальона, и он тоже сказал знаковую фразу: «между конфликтами 75 лет, а воюем против той же самой сволочи и за то же самое». То есть, одинаковые мысли бродят на передовой в коллективном бессознательном бойцов. При этом, все уверены, что и это столкновение закончится победой. И никак иначе.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Талаковке, в селе, освобожденном еще в начале марта, местные вешают копию «Знамени Победы» на магазин, но увидев, что я фотографирую, резко отворачиваются и расходятся в разные стороны. На «Азовстали» утром тихо, ветра нет и над заводом стоит в небе столб черного дыма, формой напоминающий ядерный гриб. Стоит, не расползается…

Судя по всему, эти половозрелые «дети» пытались выбраться из Мариупольского порта, но им не дали Фото: Дмитрий СТЕШИН

Теперь, ехать в Мариуполь недалеко и быстро, жуткий 120 километровый объезд через взорванные мосты и убитые пыльные проселки остался в прошлом. Сейчас все просто – 30 минут от базы и проходная завода им. Ильича, потом сворачиваешь на Металлургов, и через пару километров ты в центре города. Асфальт, там, где нет воронок – идеален, все-таки из Мариуполя пытались сделать «витрину украинского мира для Донбасса». Ага, сделали, тошно смотреть на все вокруг, кроме асфальта. Паркую машину возле расстрелянного микроавтобуса с надписью «Дети» с трех сторон. Немолодой ополченец-резервист, увидев, что я снимаю микроавтобус, советует мне:

- Ты внутрь загляни, загляни. Посмотри, что за дети там ездили!

Я заглядываю. На полу валяются два кепи: «Береговой обороны», и еще одно, в морском темно-синем камуфляже, с тризубом, парадные погоны, удостоверение к знаку «20 лет керченской морской охраны», желто-голубые нашивки и прочее добро разбитой армии.

Судя по всему, эти половозрелые «дети» пытались выбраться из Мариупольского порта, но им не дали. Порт совсем рядом с монументом «Жертвам фашизма», это первая точка, где будут если не праздновать, то хотя бы отмечать и вспоминать День Победы.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Могила у монумента

Людей, по нынешним мариупольским меркам очень много, около тысячи человек. Конечно, меньше, чем в 10 утра возле гуманитарного центра в гипермаркете, но то же хватает – улицы города пусты.

На тенистой аллее уже растянули символ борьбы и победы – 300-метровую георгиевскую ленту. Края ленты держат волонтеры и обычные заводские мужики. Цветник возле мемориала уже восстановили. В пока не кошеной густой газонной траве-мураве белеет табличка на палке, это городская могила с почти стертой надписью, сохранился лишь адрес погибшего мариупольца. Он жил в соседнем доме, через дорогу. Пытаюсь совместить в видоискателе эту могилу с монументом «Жертвам фашизма» и у меня не получается. Но в сознании одно ложится на другое четко. Эта могила осязаемый Знак или Свидетельство.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Рядом с могилой на лавочке четыре мариупольские бабушки говорят о русском языке. Прислушиваюсь, начинаю снимать. Бабушка с края лавочки, увидев камеру, демонстративно отворачивается, встает и уходит. Я подключаюсь к разговору и мне, немного назидательно, объясняют:

- Что тут обсуждать, Мариуполь и весь Донбасс – русскоязычные, значит на русском и будем говорить. У моего внука в школе был только английский и украинский, а русский – час в неделю. А украинский ему чужой, и получалось, что ребенок учил сразу два иностранных языка, а родной не учил!

«Бессмертного полка» в Мариуполе, конечно, не было в этот день. Даже теоретически невозможно придумать, где в этом городе, сейчас, можно распечатать портрет родственников-ветеранов.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Людмила Стрелецкая просто пришла с книгой - на одном развороте ее отец и его брат. Судьба их развела на войне, лежали в одном госпитале, но так и не встретились, а на брата потом пришло извещение – «пропал без вести». Спрашиваю Людмилу:

- Что для вас сегодняшний день?

- Счастье!

Я всматриваюсь в книгу, пытаясь осмыслить название «Книга памяти Украины», но у меня не получается это сделать. Книга – украинское переиздание советской, у меня есть такая, называлась она «Кто был кто в Великой отечественной войне». Но на Украине, уже много лет как, для этой войны придумали другое название: «немецко-советская война».

Глава ДНР Денис Пушилин зажигает «вечный огонь» от лампадки, привезенной из Сталинграда и в этом тоже есть глубокий смысл, который не нужно объяснять никому.

«Вечный огонь» не горел несколько месяцев, газ не до конца заполнил трубу и ярко-оранжевое пламя вдруг громко хлопает на ветру. Женщина с цветами, стоящая рядом со мной, ощутимо вздрагивает от резкого звука и непроизвольно толкает меня локтем в бок. Я говорю ей:

- Не извиняйтесь. С праздником!

Глава ДНР Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

«Мы.Дома.В России»

Георгиевская лента приходит в движение, со всех сторон к ней стекаются люди – подержать, прикоснуться.

Забегаю в голову колонны с лентой и спрашиваю Главу ДНР о самом наболевшем, самом важном вопросе с тех пор, как закончились боевые действия:

- Мариупольцы не верят, что будут восстанавливать город, постоянно спрашивают об этом. Будут?

- Будем восстанавливать, обязательно будем, сделаем краше, чем было. Уже составляем сметы, перечни материалов необходимых для восстановления, по микрорайонам города, назначаем ответственных.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Я знаю, что в ближайшие дни, в город уже начнут подавать воду – насосную станцию отремонтировали. Видел список кварталов, где тоже в ближайшие дни появится электричество. В этом нет сомнений и как сказал один мариупольский батюшка: «Спасибо, Господь, что послал нам эти испытания в лето, а не в зиму!». Это единственное, чем можно утешиться в этой трагической истории.

Ко мне подходит моя давняя мариупольская читательница Светлана. Спрашивает: «Дмитрий, а правда, что мы станем Ростовской областью?». Я даже не знаю, что ответить, говорю, мол, сначала нужно освободить территорию ДНР, провести референдум и присоединиться к России, ну а потом… И тут с удивлением узнаю, что Светлана была одним из организаторов референдума в 2014 году:

- Мы выставили десяток столиков для голосования, но людей были тысячи. Вынесли еще столько же, опять мало. Очередь была с километр. И люди камер тогда не боялись, так и говорили: «нам нужно, чтобы все видели – мы хотим домой, обратно в Россию».

Потом настали черные времена. Светлана говорит, что ее счастье, не вела она тогда социальных сетей. Смеется:

- У меня у подъезда постоянно стояла машина СБУ, соседи называли ее «пост №1». Пряталась, телефон не брала полгода. Потом все затихло, но опять начались проблемы в 2018 году, тогда я и попала на «Миротворец» (объявленная вне закона и в ЕС, и в России украинская база «сепаров» и «предателей» – прим. корр.).

- Бои за город как пережили?

- В подвале, от дома осталось несколько квартир в двух подъездах. Помню, было действительно страшно, когда около трех ночи к нам в подвал зашли «азовцы». Мы с подругой сидели возле маленькой лампадки, остальные спали. Дверь открыли прикладом… ты знаешь, я мову вспомнила!

- Не тронули? Что хотели?

- «Азовец» спросил, с таким западным акцентом, все ли у нас «дОбро»? И сказал, чтобы мы не боялись, они нас защищают. А я же видела, как они защищают, у меня под окнами остановился украинский танк и стал стрелять в девятиэтажку. Вот знаешь, как в «тетрис» играл, окно за окном, по диагонали. Пока дом не загорелся и не сгорел полностью.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Что сегодня чувствуете?

Светлана говорит с расстановкой, возможно, чтобы не разрыдаться, я вижу, как у нее дрожат губы:

- Мы. Дома. Мы дома! В России.

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