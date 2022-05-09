Один день расколол Украину навсегда

Украинцы вышли сегодня на празднование Дня Победы в Бердянске, Каховке, Херсоне. Мелитополе, Скадовске, Мариуполе. Даже в Изюме, который еще вовсю обстреливают ВСУ Фото: Дмитрий СТЕШИН

История с нападением на посла России в Варшаве примечательна сразу в нескольких смыслах. Про Польшу и ее историческую, на уровне зоологии русофобию, которую в этой стране демонстрировали неоднократно за последние годы, говорить не стоит. Тут и так все ясно. Только вот в этот раз обмишурились поляки. Думали устроить гадость руками только украинцев, но и сами попали под полную, так сказать, расконспирацию. И пошли блеять вразнобой. Министр иностранных дел согласен, что инцидент получился серьезный и а-я-яй. А министр внутренних дел оправдывает уродов: "Собрание противников российской агрессии на Украину, где каждый день происходит преступление геноцида, было законным. Эмоции украинских женщин, участвующих в манифестации, чьи мужья мужественно борются за защиту Родины, понятны". Скачущих вокруг русского посла украинских мужиков глава польского МВД то ли не заметил, то ли посчитал за беременных женщин. А, может, и за еврогейцев, у которых мужья воюют с русскими на Украине. У них в Европах там не разобрать.

Но о поляках вся речь еще впереди. Вернее, впереди их путь к деградации по украинскому сценарию. Хотя они сейчас уже могут представить себе, во что они превратятся, послушно идя украинской тропой. Ведь тупому рагульему стаду, резвившимуся на мемориале и влекомому примитивными инстинктами, даже не пришло в голову, что, возлагая венок к мемориалу погибшим при освобождении Польши советским воинам, посол России тем самым чтил память и павших при этом сотен тысяч украинцев из 600 тысяч полегших на польских полях солдат. Тем более, что сами они до этого не додумались. И вряд ли такая мысль могла бы прийти им в голову. Их интеллекта хватило лишь на то, чтобы хвалиться на камеру тем, чего нормальный человек не то, чтобы должен был стыдиться, но и что совершить ему бы просто не пришло в голову. Но, странное дело, именно после этого я вновь начал различать украинцев и украинских рагулей.

Еще совсем недавно лично я относился к большинству нынешних украинцев, мягко говоря, отрицательно. Но после сегодняшнего празднования 9-го мая снова начал считать, что между рагулями и украинцами разница, как между власовцами и русскими. Или либералами и просто россиянами, например. Украинцы вышли сегодня на празднование Дня Победы в Бердянске, Каховке, Херсоне. Мелитополе, Скадовске, Мариуполе. Даже в Изюме, который еще вовсю обстреливают ВСУ, местные жители вышли отметить День Победы к мемориалу в городе. Везде вышли сами, по своей собственной инициативе. Вышли с радостью. Что видно на многочисленных видео. Вышли массово, так, как в этих городах не выходили все эти годы на демонстрации, проводившиеся нацистской властью Украины или радикальными националистами, давно уже превратившимися в законченных фашистов.

Рагулье, сидящее в Киеве и властвующее пока еще в других городах, смотрело эти видео, стирая скрипом зубов их себе в пыль. Рагули при власти пытались сначала запугать население этих городов. Не получилось. Они попробовали ударить по украинцам в этих городах ракетами. Не смогли. Они начали вбрасывать фейки, что до недавних пор у них получалось вполне себе. Сначала заявляли, что жителей городов выгнали из домов на акции в честь Дня Победы силой и под угрозой применения оружия. Но светлые и веселые лица людей в шествиях это опровергали начисто. И тогда они, все от того же бессилия стали плодить фантазии, будто Россия завезла массово этих людей на демонстрации и шествия из Крыма, из других регионов России. И снова облажались.

Они деградировали настолько, что уже и фейки не могут нормально состряпать.

Сегодняшние шествия в освобожденных украинских городах четко показали, что украинцам больше по душе светлые ясные праздники народа, а не эстетика пыточных подземелий и средневековых факельных шествий в честь Бандеры и прочих предателей, которые так нравились рагулям. Нравились по той причине, что в них самих марши с горящими факелами в ночи вселяли ощущение вседозволенности и безнаказанности, а население смотрело на них со страхом и ужасом в глазах. Надсмотрщики и бесправные.

Все, это прошло. Можно не стыдиться воевавших в Красной армии родственников, не бояться за себя и за детей. Кошмар закончился, и потому-то и светлые лица и у взрослых, и у детей в этих городах на шествиях в честь Дня Победы, что теперь их не будут загонять в стойло, диктуя, какие взгляды правильные.

Смотрел ли эти ролики из украинских городов Зеленский? Понял ли он, что если оставался бы человеком, вместо того, чтобы стать мразью, тоже мог бы идти в этом шествии с портретом своего дедушки? А если смотрел, то ведь не мог не чувствовать и не понимать (он ведь далеко не дурак), что народ Украины не с ним, не с нацистами, а на этом празднике. И вся Украина будет тоже не с ним. А с ним и его хозяевами/кураторами/союзниками останутся из всех украинцев только такие рагули, которые уже совсем ничем не будут отличаться по интеллекту от животных.

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