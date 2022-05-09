Народ Украины - не враг, распрощаться нужно с бандеровцами

Фото: Алиса ТИТКО

Даже в День Победы мир сходит с ума. На посла России в Польше Сергея Андреева напали во время возложения цветов на кладбище советских солдат. Дипломата облили красной краской. А пражские власти лишили маршала Советского Союза Ивана Конева статуса почетного гражданина чешской столицы, которого он был удостоен 6 июня 1945 года. Хочется спросить у мирового сообщества: это не нацизм? Европа продолжает показывать свое истинное лицо, поощряя действия нацистов.

"Поздравляют" украинские нацисты и жителей Донбасса - возобновили 9 мая обстрел Петровского района Донецка, школы-интерната Докучаевска. Для них не существуют праздника Великой Победы. На Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения. Вместе с Европой и США они чтят погибших во Второй мировой войне.

Но не чтят освободителей - советских солдат, которые гнали немцев с русских и украинских земель. Не помнят, как их деды воевали за мир, за свободу, за правду. Как же вы будете смотреть им в глаза, когда встретитесь с ними на небесах? Что скажете? Как так могло случиться, когда дед из Житомира воевал в рядах Красной армии, его дети жили кто в Калининграде, кто в Тюмени, сегодня несут его портрет в Бессмертном полку, а Украина объявила этих самых детей врагами страны? Врагами они стали только потому, что они живут в России.

При этом народ Украины - точно не враг России, распрощаться нужно только с бандеровцами, с правителями, которые захватили власть в Украине в 2014 году. С этого года в стране запретили помнить прошлое, родной язык, речь матери и иметь родственников в России. Это не фашизм? Кто вы, которые запрещаете и решаете судьбы людей, ограничивая въезд россиян на Украину, запрещая родственникам приехать на похороны, проведать живых.

- Сегодня полгода, как умерла моя бабушка, а я так и не смогла съездить в Полтаву, чтобы проститься с ней, - рассказывает kp.ru москвичка Дарья Смолова.

Въезд украинцам в Россию не запрещен. И сегодня многие приезжают в поиске работы, места жительства. Врагами украинцев здесь не считают. Им хотят помочь. На федеральном канале показали концерт в честь Дня Победы, где патриотичные песни исполнили Олег Газманов, Лев Лещенко, Николай Басков и другие. Среди них была и украинская певица Таисия Повалий, которая исполнила "Песню про рушник". За спиной была декорация в сине-желтых цветах - символичные небо и пшеница. Это можно. Россияне не запрещают. Народ Украины - не враг, распрощаться нужно с бандеровцами, которые сейчас отнимают жизни у людей в Донбассе.

В России понимают, что украинский народ сейчас под гнетом нацистской власти. Что им просто запретили любить Родину отцов и матерей, дедушек и бабушек. Сегодня Мариуполь и Херсон впервые смогли отпраздновать День Победы, не опасаясь осуждения. Люди достали георгиевские ленты. Сейчас люди говорят: "Нас освободили, теперь мы не боимся".

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