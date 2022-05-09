Наташа Королева поставила точку в слухах о своем разводе

Наташа Королева опубликовала совместное фото с любимым мужчиной

Наташа Королева последние два месяца появлялась на публике либо одна, либо в компании сына Архипа Глушко. Тогда и поползли слухи о том, что в семье 48-летней певицы и ее мужа Сергея Глушко не все гладко. Мол, супруги крупно поругались после ссоры Тарзана с любимой тещей Людмилой Порывай. Энергичная пенсионерка, живущая в США, удалила зятя из друзей в соцсети. Стриптизер ответил маме Люде, как ее зовут домашние, тем же. Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" решила поставить точку в разгорающемся скандале.

Наташа Королева опубликовала совместное фото с любимым мужчиной. Яркий кадр сделан на празднике в честь Дня Победы. На снимке счастливая певица позирует в обнимку с мужем Сергеем Глушко. "С Днем Победы!" - подписала семейную фотографию вокалистка.

Стоит отметить, что Наташа действительно оказалась меж двух огней. Стриптизер Тарзан с воодушевлением поддержал спецоперацию России. "Российские военные - самые лучшие, самые справедливые, самые добрые. Победа будет за нами!" - писал он.

После этих слов мама Королевой публично отреклась от зятя. Пенсионерка Людмила Порывай демонстративно отписалась от него в соцсетях. Ответ Тарзана не заставил себя ждать. Артист тоже убрал тещу из друзей.

В окружении Королевой говорили, что ее нервы на пределе. К счастью для всех, слухи о разводе Наташи с мужем оказались сильно преувеличены.