Военная спецоперация на Украине 10 мая 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 мая 2022 года.

Президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Об этом сообщили в Белом Доме.

Глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль были вынуждены прервать переговоры и отправиться в укрытие из-за сигнала воздушной тревоги. Это произошло в Одессе, Шарль Мишель находился там с необъявленным визитом.

Город Попасная в Луганской Народной Республике полностью перешел под контроль российских войск и формирований ЛНР, сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко. По его словам, в городе налаживается гуманитарная обстановка.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

21:30 В Харьковской области украинские националисты разыграли «бучинский» сценарий. На участке дороги между населенными пунктами Старый и Новый Салтов военнослужащие ВСУ расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами. Фото- и видеосъемку этого чудовищного преступления провели специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ. Об этом сообщил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

19:33 Пытаясь захватить остров Змеиный, Украина потеряла 14 самолетов и вертолетов, сообщили в МО РФ.

17:10 Число жертв обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск возросло до трех, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

16:59 Директор национальной разведки США не видит перспектив для успешных переговоров вокруг Украины в ближайшее время.

16:32 Германия планирует поставить Украине современные танки и гаубицы, параллельно начнет обучение украинских военных, заявила глава МИД Бербок

16:31 Посол ДНР в России Ольга Макеева заявила, что открытие посольства республики в РФ запланировано на июнь

15:49 Макрон и Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию на Украине, а также риск продовольственного кризиса, сообщили в Елисейском дворце.

15:09 НАТО на саммите в июле рассмотрит меры укрепления безопасности в свете ситуации на Украине, заявил Шольц.

13:50 Одну из центральных улиц Луганска назовут в честь Героя России Владимира Зозулина, который ценой своей жизни спас товарищей в ходе спецоперации на Украине, сообщил глава республики

11:49 ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня "Ураган" Кировский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

11:22 Представитель Минобороны Конашенков: украинский Су-25 сбили в воздушном бою вечером 9 мая

10:54 Народная милиция ЛНР при поддержке ВС РФ, завершив зачистку Попасной, вышла на административную границу Луганской народной республики — Минобороны России

10:25 Потери ВСУ в зоне ответственности Народной милиции ЛНР за прошедшие сутки составили девять человек, сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

10:20 Кулеба заявил, что если Украина не получит статус кандидата в члены ЕС, это будет означать, что "Европа пытается обмануть" Киев.

09:47 Подразделения ВСУ за прошедшие сутки 36 раз обстреливали ДНР, в результате чего погибли двое мирных жителей, еще девять получили ранения, сообщили в представительстве республики в СЦКК.

09:40 Франция ожидает принятия шестого пакета санкций против РФ в ближайшие дни, сообщили в МИД страны.

09:12 Более 6,5 тыс. жителей ДНР и ЛНР пересекли границу РФ в Ростовской области за прошедшие сутки, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по региону.

09:10 Конгресс США может в ближайшее время проголосовать за расширение помощи Украине до 40 миллиардов долларов.

08:40 Посол ЛНР заявил о необходимости освободить всю территорию республики

08:36 Посол Мирошник: ЛНР потребуются недели для организации работы посольства в Москве

08:20 Законопроект о распространении статуса ветерана на добровольцев РФ в Донбассе подготовлен и направлен в правительство, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

07:23 Российские саперы завершили разминирование поселка Каменка Изюмского района Харьковской области, заминированного украинскими войсками перед отступлением, сообщили в Минобороны РФ.

01:44 Урсула фон дер Ляйен рассказала про обсуждения Орбаном по антироссийским санкциям. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала "полезным" разговор с премьер-министром Венгрии

01:12 Байден считает преувеличенной роль США после утечек разведданных по Украине

00:19 Байден призвал Конгресс одобрить запрос на выделение 33 миллиардов долларов на помощь Украине. Он отметил, что это "срочная потребность"

9 мая:

23:34 Белый дом: Байден хотел бы посетить Украину, но пока у него нет таких планов. Накануне первая леди США Джилл Байден посетила Украину

23:24 Шольц призвал сделать переговоры России и Украины более конкретными. Он отметил, что военная операция РФ длится уже несколько недель

22:46 Первый зам постпреда России при ООН заявил, что НАТО ведет прокси-войну против России. Полянский рассказал о найденных в ходе спецоперации документах с планами по нанесению удара по России с территории Украины

21:42 Макрон призвал ЕС добиваться прекращения огня на Украине, не допуская расширения конфликта