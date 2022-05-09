Раскрыта главная тайна молодой жены Евгения Петросяна

33-летняя Брухунова несла портрет воевавшего прадеда

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. С тех пор о личной жизни супругов ходит множество слухов. Евгению Вагановичу даже пришлось откровенничать о том, как появился на свет его единственный сын Вагаша. А на днях молодая жена сатирика раскрыла семейную тайну.

Татьяна Брухунова чаще всего публикует в блоге свои модные образы, делится впечатлениями от походов в любимые театры и рассказывает о работе. Вот уже 14 лет подряд она трудится на благо театра своего супруга Евгения Петросяна.

Успевает женщина и семьей заниматься. А 9 мая, как и многие россияне, Татьяна отмечала День Победы. Она приняла участие в акции "Бессмертный полк" в центре Москвы.

Многие пользователь соцсетей обратили внимание, что на плакате, который несла молодая жена юмориста, написана фамилия "Бархунов"

33-летняя Брухунова несла портрет воевавшего прадеда. "Два моих прадеда воевали. Оба дошли до конца войны живыми, но с тяжелыми ранениями. Один в Берлине, другой в Польше. Я горжусь, что я русская. Как гордились они великой победой над фашизмом!" - уроженка Тульской области.

Многие пользователь соцсетей обратили внимание, что на плакате, который несла молодая жена юмориста, написана фамилия "Бархунов", а не "Брухунов". Татьяну тут же завалили вопросами, как такое возможно.

Женщина поспешила объясниться. Она написала, что Брухуновой стала по ошибке. "В ЗАГСе при регистрации рождения моего деда (на фото воевавший прадед) допустили ошибку в написании фамилии", - объяснилась супруга Петросяна. Исправлять эту ошибку не стали. В итоге все потомки дедушки Татьяны стали Брухуновыми.