Последние новости о ситуации вокруг Украины на 10 мая 2022 года: Зеленский случайно показал форму СС, ракеты у России не заканчиваются, а вот Европе грозит дефицит

Глава Евросовета Шарль Мишель, продолжая традиции интуристов, побывал сегодня в Одессе и даже провел встречу с премьер-министром Украины Шмыгалем Фото: REUTERS

ПРЕЗИДЕНТ-НАЦИСТ ИЛИ ПРЕЗИДЕНТ-ЕВРЕЙ?

Своеобразно отметил День Победы президент Украины Владимир Зеленский. На своих страницах в Сети опубликовал поздравление ко дню Победы, а на фото к посту прикрепил украинского артиллериста с шевроном дивизии СС "Мёртвая голова" на груди.

- В день победы на нацизмом мы боремся за новую победу, - сопроводил он фото такой подписью. Пользователи Сети буквально завалили его гневными комментариями, но команда Зеленского спохватилась и убрала скандальное фото лишь спустя полчаса.

Но после этой истории все-таки осталось неясно, кто такой президент Украины. Запад нам говорит, что он еврей, и потому не может быть нацистом, но если смотреть на его дела, то, вне зависимости от национальности, Зеленский - обычный нацист.

НИДЕРЛАНДЫ ОТКРЫЛИ СЧЕТ УБИТЫМ НА УКРАИНЕ НАЕМНИКАМ ИЗ ЭТОЙ СТРАНЫ

Первый подтвержденный факт гибели наемника из Голландии, погибшего на Украине, был обнародован сегодня в Киеве. Погибшим "солдатом удачи", теперь уже неудачливым, оказался 55-летний Рон Вогелар. Приехавший пострелять русских голландец записался в так называемый "Иностранный легион", но подвигов и славы себе не снискал. Ранее, как сообщалось, на Украине уже погибли не менее 15 наемников из Грузии. По состоянию на середину марта на Украине насчитывалось около 70 "диких гусей" из Голландии, но количество оставшихся к данному моменту остается пока неизвестным. Информацию о гибели голландца уже подтвердила и его семья.

ОДЕССА – ЖЕМЧУЖИНА УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Глава Евросовета Шарль Мишель, продолжая традиции интуристов, побывал сегодня в Одессе и даже провел встречу с премьер-министром Украины Шмыгалем.

- Я приехал праздновать День Европы в Одессу, город, о котором Пушкин говорил, что тут "можно почувствовать Европу". Где сегодня украинский народ защищает свои памятники от ракет и свободу от российской агрессии. Вы не одиноки. ЕС поддерживает вас, – заявил Шарль Мишель.

Интересно, какие украинские памятники Шарль Мишель нашел в Одессе, где все культурные памятники, начиная с архитектуры, были созданы во времена Российской империи? Или ему снова наврали. А, может быть, это был не Мишель, а Шмыгаль? На совместном фото они выглядят, как два близнеца из индийского фильма, разделенные в детстве и вновь соединенные судьбой. Такие Зит и Гит.

ШТЫКИ – В ЗЕМЛЮ, ГРАНАТЫ – НА СКЛАД

Командир роты особого назначения Управления полиции Херсонской области подполковник Николай Саламаха после встречи с российскими силовиками накануне Дня Победы добровольно сдал замаскированный склад с десятками автоматов Калашникова, пулеметами и сотнями гранат. Добровольно и по собственной инициативе – вот что особо важно в данной истории.

Бери шинель – иди домой.

ДЕФИЦИТ БЕНЗИНА ВСУ В РАДОСТЬ

Хитрость и оборотистость украинцев давно уже вошла в народные пословицы и поговорки. Вот и дефицит бензина и солярки на Украине умудрились обратить во благо тем же военкоматам. Поскольку к заправкам практически везде стоят длинные и долгие очереди, а за рулем автомобилей практически всегда сидят мужчины явно старше 18-ти лет, украинские военкомы приноровились вручать повестки на мобилизацию в армию прямо в очередях на АЗС.

Сидишь такой довольный, нашел АЗС с бензином, всего-то часа полтора постоять и литрами десятью осчастливят – и тут в открытое окно белым лебедем повесточка залетает. Получите – распишитесь. Украинский креатив в действии.

ВАРШАВА ОПРАВДАЛАСЬ, НО ПО-ХАМСКИ

После провокации с нападением на посла России в Варшаве при попытке возложить венок к мемориалу памяти советских солдат, павших при освобождении Польши министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский попытался оправдать нападение.

- Собрание противников российской агрессии на Украину, где каждый день происходит преступление геноцида, было законным. Эмоции украинских женщин, участвующих в манифестации, чьи мужья мужественно борются за защиту Родины, понятны, - заявил он. А после протеста МИД РФ, потребовавшего разъяснений по поводу инцидента, МИД Польши объяснил, что "они не рекомендовали российскому послу осуществлять возложение венков".

Наглость и хамство представителей государственной власти Польши вышла за все рамки приличий. В Варшаве, очевидно, забыли и не знают русской пословицы: "Как аукнется, так и откликнется".

"АЗОВ" ДОШЕЛ ДО ООН, А ИЗ МАРИУПОЛЯ ТАК И НЕ ВЫШЕЛ

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в ответ на вопрос журналистов, могут ли они подтвердить, что с "Азовстали" в Мариуполе эвакуированы все гражданские лица, ответил:

- Я не могу подтвердить это. Мы публиковали число людей, которых мы смогли эвакуировать. Мы определенно надеемся, что мы смогли вывезти всех. На данном этапе я не могу подтвердить, все ли это гражданские.

Как мощно прозвучало это "мы пахали"! и это при том, что именно российское командование регулярно открывало гуманитарные коридоры для мирных заложников, от которых командование "Азова" скрывало эту информацию.

РАКЕТ ХВАТИТ НА ВСЕХ

В Киеве никак не могут прийти к единому мнению, кончается ли уже у России высокоточное оружие, или его хватит еще на долгое время. По расчетам украинских "экспертов" (извините за применение термина) "Калибры" у России должны были кончиться еще в середине марта, а они все никак не заканчиваются.

Более того, спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что если на прошлой неделе суммарный залп кораблей ВМФ в Черном море насчитывал 20 крылатых ракет морского базирования, то сейчас он увеличен до 50 ракет.

Не знаю, успокоит ли Киев заявление вице-премьера Правительства РФ Юрия Борисова.

- Запасов современных высокоточных ракет и боеприпасов хватит, чтобы выполнить все поставленные перед Вооруженными силами России задачи, - рассказал вице-премьер в интервью агентству "Интерфакс". Перевожу - спокойствие, господа, спокойствие. "Калибров" у России хватит на всех. А есть еще и "Кинжалы", и "Ониксы" и еще много чего.

ЛЕТАЙТЕ НИЗЕНЬКО, СТРЕЛЯЙТЕ БЛИЗЕНЬКО

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо постарался выступить в стиле "и нашим, и вашим мы споем и спляшем". Он заявил, что поставляемое Киеву оружие из Италии не должно использоваться для ударов по территории России.

- Мы должны оказывать поддержку Украине и ее армии в целях законной самозащиты, но в то же время Италия продолжает работать над достижением мира. И мы не можем поставлять оружие, чтобы с его помощью наносить удары по российской территории, - заявил этот светоч европейской дипломатии. Вряд ли Италии и ее министру удастся одновременно получить удовольствие и соблюсти невинность. Не тот случай.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Немецкие продовольственные ассоциации предупредили о риске нехватки продуктов из-за роста цен, сообщает телеканал Das Erste. Речь идет уже не о высоких ценах, а о дефиците продуктов в Европе как таковом.

- Страны Африки решили создать движение неприсоединения из-за давления Запада в вопросе санкций против России. Какие-то неожиданные результаты для США начинает приносить их борьба за Украину. Мир уже никогда не будет прежним.

- Обозначился первый явный бенефициар от проводимой США политики в отношении Украины - американская компания Lockheed Martin (производитель противотанковых комплексов Javelin намерена вдвое увеличить выпуск своей продукции. По словам представителя компании, спрос на оружие значительно вырос, начиная с конца февраля нынешнего года.