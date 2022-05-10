Герои спецоперации «Z»: ефрейтор Вадим Санду пошел на таран

Гвардии майор Ярослав Фадеев и Ефрейтор Вадим Санду

Минобороны России продолжает знакомить читателей «Комсомолки» с героями спецоперации «Z», что продолжают вести спецоперацию на Донбассе. Эти документальные рассказы о подвигах не оставляют равнодушными читателей "КП". А все потому, что за секунды боевых столкновений проявляются главные качества российского воина, которые последние годы воспитываются на знаменитой книге легендарного русского полководца и военного теоретика Александра Суворова "Наука побеждать". "Сам погибай, а товарища выручай", - напоминал своим солдатам генералиссимус, который не проиграл ни одного сражения.

МАСТЕР КОРРЕКТИРОВКИ ОГНЯ

Гвардии майор Ярослав Фадеев

«Гвардии майор Ярослав Фадеев с первых дней специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины обеспечивал артиллерийскую поддержку наступающим российским Вооруженным Силам. Подчиненные Ярославу подразделения заблаговременно и своевременно занимали районы огневых позиций, успешно выполняя поставленные задачи по уничтожению националистических подразделений противника. Сам Ярослав Фадеев неоднократно корректировал огонь подчиненных подразделений по уничтожению объектов националистов. В ходе вытеснения националистов с занимаемых позиций был контужен при артиллерийском обстреле, однако продолжил выполнение боевой задачи с подчиненными подразделениями. Организовал корректировку огня с помощью беспилотных летательных аппаратов, в результате чего подчиненными Ярослава Фадеева было уничтожено: 2 склада с боеприпасами, 3 оборудованных минометных позиции, до 75 радикалов.

Благодаря мужеству и отваге, грамотному руководству гвардии майора Фадеева, подчиненные подразделения успешно выполнили все поставленные задачи, не допустив потерь среди подчиненных, сохранив вооружение и военную технику в боеспособном состоянии».

БМП ПОШЕЛ НА ТАРАН

Ефрейтор Вадим Санду

«В ходе боя с украинскими националистами боевая машина пехоты, под управлением ефрейтора Вадима Санду, подверглась массированному обстрелу из стрелкового оружия и гранатометов со стороны боевиков. В результате выстрела из РПГ машина получила серьезные повреждения и загорелась, а сам Вадим получил осколочное ранение ноги.

Понимая, что эвакуация из машины равносильна гибели всего отделения, Вадим, не взирая на боль, принял решение вывезти мотострелков из-под огня.

Разогнавшись, механик-водитель протаранил вражеский пикап с минометом в кузове и выдвинулся к позициям наших войск. Только убедившись в том, что угрозы обстрела со стороны боевиков нет, Вадим эвакуировал людей из машины, при этом лично вытащил двух мотострелков, которые получили в ходе обстрела ранения и не могли самостоятельно выбраться из БМП. В результате смелых и решительных действий ефрейтора Санду экипаж БМП потерь не понес».

БОЕВИКИ С ДЖАВЕЛИНАМИ СДАЛИСЬ

Старший сержант Ярослав Степанов

«Командир танка старший сержант Ярослав Степанов, прикрывая наступление мотострелковой роты, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских боевиков. Приближаясь к населенному пункту, российские военнослужащие столкнулись с организованной обороной противника.

В ходе наступления танк под командованием Ярослава Степанова, сосредоточенным огнем с ходу уничтожил блокпост противника. Националисты всю свою огневую мощь сосредоточили на танке Ярослава. В результате попадания в танк снаряда, выпущенного из Джавелина, старший сержант Степанов получил повреждения, но из боя не вышел и, находясь под огнем ПТУР противника, продолжал точно поражать цели и умело маневрировать на поле боя.

Старший сержант Ярослав Степанов

В ходе ожесточенных боев с украинскими националистами, в результате грамотных тактических действий российских военнослужащих, населенный пункт был окружен и блокирован. Часть сопротивляющихся националистов была уничтожена. Остальные, понимая, что дальнейшее сопротивление бессмысленно, сложили оружие и сдались в плен. Благодаря самоотверженным и профессиональным действиям старшего сержанта Ярослава Степанова, населенный пункт был освобожден от контроля боевиков».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга в ходе специальной военной операции, государственных наград удостоены 18 бойцов Росгвардии — им вручены ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медали Суворова и Жукова. Награждения прошли на боевых позициях.

124 военнослужащих отмечены ведомственными наградами - медалями «За боевое отличие», «За проявленную доблесть» III степени, «За разминирование», «За боевое содружество» и нагрудными знаками «За отличие в службе в особых условиях», «За отличие в службе» I и II степени, «Участник боевых действий». Десяти военнослужащим досрочно присвоены очередные воинские звания.

А в Самару по приглашению заместителя секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" , председателя комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна 9 мая риехали с гастролями артисты Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии, которым на протяжении многих лет бессменно руководит народный артист России, генерал-майор Виктор Елисеев.

Музыканты Росгвардии выступили перед врачами, медсестрами и пациентами военного клинического госпиталя Минобороны, а вечером представили концертную программу перед жителями Самары на самой большой площади Европы - площади Куйбышева.

Выступление именитого творческого коллектива стало для военнослужащих, находящихся на излечении в госпитале, и для горожан настоящим праздником: со сценических площадок прозвучали популярные мелодии, задорные волжские песни, а также произведения отечественных композиторов и поэтов-песенников, давно и бесспорно завоевавшие искреннюю народную любовь.

Вместе с Ансамблем Росгвардии на главной городской площади выступил заслуженный артист России, член Совета по культуре при Росгвардии Денис Майданов.

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