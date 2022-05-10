Пузырь должен лопнуть: Эксперты рассказали, что ждет рынок жилья

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Недвижимость всегда растет в цене». Эту мантру повторяют почти все риелторы. И даже приводят крайние примеры. Мол, пять или семь лет назад эта квартира стоила в полтора раза дешевле. Сравнивать с инфляцией и доходностью других видов инвестиций ушлые продавцы не спешат. А это помогло бы понять реальную выгоду. Стоит ли сейчас вкладывать деньги в квадратные метры?

АЖИОТАЖ КОНЧИЛСЯ

В последние два года на рынке недвижимости в России был настоящий бум. Квартиры выросли в стоимости на 50 – 70% в зависимости от региона. Толчок дала льготная ипотека и рекордно низкая ключевая ставка Центробанка (она опускалась до 4,25% годовых). Кредиты на жилье стали более доступными. Это увеличило спрос. А предложение почти не увеличилось. В таких условиях цены резко пошли вверх. Видя, как жилье дорожает с каждым месяцем, другие покупатели стали торопиться выходить на сделки. Это еще сильнее разогрело рынок. Надулся пузырь, который только сейчас начал сдуваться. Причиной стало резкое повышение ключевой ставки ЦБ – до 20% годовых.

- Ажиотажа, охватившего рынок после начала спецоперации на Украине, хватило на месяц. Все, кто мог и хотел, уже все купили в марте, а новые потенциальные покупатели ждут, когда снизятся ипотечные ставки и/или цены на жилье. Восстановление объемов предложения – продавцы вернули на рынок квартиры, которые сняли с продаж в марте, – тоже давит на цены. По всей видимости, в ближайшем будущем рост цен сойдет на нет, а затем рынок ждет стагнация и длительный период сползания цен вниз, - делают прогноз эксперты профильного портала «Индикаторы рынка недвижимости».

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК

Наибольший потенциал падения – на вторичном рынке. Во-первых, это менее комфортное жилье, которое будет терять в стоиомости по сравнению с относительно новыми домами. Во-вторых, ставки по ипотеке на вторичном рынке – запретительные (от 17% годовых).

- В марте активность на рынке была высокой, люди старались оформить ипотечные кредиты по ранее согласованным ставкам. Но вслед за этим последовало снижение спроса. Мы наблюдаем на первичном и на вторичном рынке серьезный спад – примерно в два-три раза, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» Константин Апрелев, вице-президент Гильдии риелторов России.

По его словам, на рынке очень мало людей, которые готовы покупать квартиры в кредит по нынешним ставкам. Даже после снижения ключевой ставки (с 20 до 14% годовых). Основной контингент клиентов сейчас – альтернативщики. То есть, те, кто меняет жилье. Например, те, кто продает «однушки», чтобы купить «двушки» или «трешки». У них либо есть дополнительные накопления, либо сумма кредита выходит небольшая.

НОВОСТРОЙКИ

Более выгодная ипотека сейчас – в сегменте новостроек. Правительство намеренно поддерживает строительный сектор. Он является мультипликатором экономики. Обеспечивает работой миллионы людей. Поэтому государство стимулирует спрос на новостройки за счет более низких ставок.

- Сейчас по-прежнему в тренде вся социальная ипотека: сельская, дальневосточная, семейная. Но только она не восстановит рынок. Раньше вся семейная ипотека (при ставках в 6% годовых) занимала все равно не более 10% от общего объема рынка. Сейчас ставки выше. В итоге общее количество сделок на покупку квартир в новостройках во многих регионах упало в три- пять раз, - объясняет Константин Апрелев.

По его словам, вопрос даже не в стоимости кредита, а в ожиданиях людей относительно того, что будет происходить в экономике. Многие опасаются в нынешних условиях брать длинные кредиты. Возрастают риски потерять работу или лишиться части дохода.

- По этой причине, наверное, спрос все равно будет снижаться. В летний период цены, скорее всего, пойдут вниз. Или, по крайней мере, перестанут снижаться, если ключевая ставка ЦБ будет и дальше падать, - говорит Константин Апрелев.

По его словам, себестоимость строительства хоть и выросла из-за роста цен на стройматериалы и поломки ряда логистических цепочек, но это не означает, что на ту же величину вырастут и цены на квартиры. Стоимость квадратных метров в большей степени зависит от платежеспособного спроса. Если покупателям будут недоступны дешевые кредиты, поднимать цены застройщики не смогут.

СКИДКИ И АКЦИИ

По факту снижение цен уже началось. Строительные компании начали предлагать скидки и ипотечные субсидии. По данным портала «Индикаторы рынка недвижимости», в Москве некоторые застройщики уже готовы давать скидки до 12%, рассрочки до 24 месяцев и ипотеку под 1% годовых. Это завуалированное снижение цен. По мнению экспертов, подобных акций будет больше. Запущенных проектов на рынке много. Чтобы обеспечить приток покупателей, бизнесу придется идти на уступки. Для инвестиций в недвижимость стоит немного подождать. В ближайшее время жилье станет доступнее - как на первичном, так и на вторичном рынке.

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