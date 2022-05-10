Пугачевой приходится терпеть несносные выкрутасы Галкина

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Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми Лизой и Гарри в начале марта улетели из России. Главная пара шоу-бизнеса находится в Израиле. Они поселились на роскошной вилле в курортном городке Кесария. Пока Алла Борисовна занимается домом, ее пятый супруг готовится к туру по городам и весям земли обетованной. Конечно, поклонникам артистов интересно, как им живется на чужбине. Личную жизнь звезд приоткрыла звездный нумеролог Клара Кузденбаева.

"Алла Пугачева относится к тому типу людей, которые забирают энергию. Она энергетический вампир. Поэтому в течение дня могут проявляться перепады настроения, даже деспотизм, депрессия. В программе Пугачевой нет женского счастья", - огорошила нумеролог Клара Кузденбаева.

По ее словам, после дня рождения в апреле у Примадонны начался год спада. "У нее могут начаться проблемы в семье и даже может дойти до развода. Это тяжелый год, он проходит в большом минусе", - предупредила ведунья.

Что касается молодого мужа певицы, то у Максима Галкина совсем скоро начнется новая жизнь. "После дня рождения 18 июня у него наступает год десятки: это год успеха, славы, популярности. У Галкина сбудутся все мечты", - заверила эксперт.

Она уверена, что шоумена ждет новый виток в карьере. "В Россию Максим точно не вернется. Пугачева - возможно, она под вопросом", - цитирует ее сайт kp.ru.

Клара также обратила внимание на тот факт, что Алле Борисовне приходится терпеть несносные выкрутасы молодого мужа. А все потому, что он, также как и Примадонна, - энергетический вампир. "Но его характер в быту куда тяжелее, чем у супруги, и с годами только портится. При этом семья держится во многом благодаря Алле Борисовне. Только она способна выдержать несносный характер мужа", - резюмировала Кузденбаева.

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