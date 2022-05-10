Геннадий Онищенко: Президент высоко оценил подвиг военных медиков, которые под отстрелом спасают раненых

Геннадий Онищенко Фото: Михаил ФРОЛОВ

Речь Владимира Путина на параде, посвящённом 77-й годовщине Великой Победы, по нашей просьбе прокомментировал доктор медицинских наук, известный в Европе врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

- ...Мне-то, конечно, прежде всего запомнилось то персонализированное обращение к медицинскому сообществу и та искренняя благодарность, которую выразил нашим коллегам президент, - заметил Геннадий Григорьевич в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Скорейшего выздоровления желаю раненым солдатам и офицерам, - сказал Владимир Путин. - И благодарю врачей, фельдшеров, медсестёр, медицинский персонал военных госпиталей за самоотверженную работу. Низкий поклон вам за то, что боретесь за каждую жизнь – часто под обстрелом, на передовой, не жалея себя».

- На параде это было впервые, - продолжает Онищенко, - что, конечно же, понятно, на Украине проводится военная спецоперация. Но мне подумалось ещё и о том, что вот эту персональную, искреннюю благодарность и высокую оценку президента можно было бы отнести и к тем российским медикам, которые участвовали в более чем двухлетней эпопее, связанной с пандемией. Ведь они также самоотверженно боролись за жизнь людей, прежде всего, старшего поколения, среди которых было много и участников Великой Отечественной войны, и тружеников тыла.

Почему напрашивается такая аналогия?

Здесь прозвучало - «под обстрелом, на передовой, не жалея себя». Так вот, эти слова - «не жалея себя» - вполне можно отнести и к врачам, сёстрам, медперсоналу в целом, который находился в «красной зоне». И там тоже рисковали, а сотни медиков отдавали и свои жизни ради спасения больных.

Кстати, эти мои мысли со мной разделяют и многие мои коллеги.

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