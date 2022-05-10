Кандидат в члены Конгресса США оспаривает отказ зарегистрировать его на выборы под прозвищем

Кандидат в члены Конгресса США Дэйв Уильямc. Фото: YouTube

Кандидат в члены Конгресса США, республиканец из Колорадо Дэйв Уильямс подал в суд на руководителя канцелярии губернатора штата за отказ зарегистрировать его на первичные выборы партии под именем Дэйв «Let's Go Brandon» Уильямс.

Политик утверждает, что популярная антибайденовская «кричалка» Let's Go Brandon используется буквально как его второе имя, делая узнаваемым среди прочих кандидатов.

Глава канцелярии губернатора штата Колорадо, член Демократической партии Джена Грисуолд наотрез отказывается вносить в списки «среднее имя» Уильямса, которое, по ее мнению, является политическим лозунгом.

Слова Let's Go Brandon («Вперед, Брэндон») стали популярными после того, как спортивный репортер NBC Келли Ставаст в интервью с гонщиком Брэндоном Брауном заявила, что трибуны скандируют именно эту фразу, подбадривая своего фаворита. На самом же деле – зрители скандировали непристойность в адрес президента США Джо Байдена. С тех пор Let's Go Brandon постоянно используется с оскорбительным для нынешнего главы Белого дома подтекстом.

Надо сказать, что попытка кандидата использовать популярную фразу в избирательном бюллетене не нова. Так, на выборах президента Украины в 2010 году в качестве кандидата зарегистрировался некий Василий Противсих (фамилия переводится с украинского как «против всех»). Несколько позже выяснилось, что им оказался предприниматель из Ивано-Франковска Василий Гуменюк, официально сменивший свою фамилию ради выборов. Впрочем, изменения в паспорте Василию не помогли – в первом туре выборов за него проголосовали аж 0,16% избирателей. А вот графу в бюллетене «против всех» отметили 2,2% украинцев.

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