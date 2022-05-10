Елизавета II впервые по состоянию здоровья пропустит открытие сессии парламента

Королева Великобритании Елизавета II. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Букингемском дворце заявили, что королева Британии Елизавета II не сможет принять участие в открытии сессии парламента из-за проблем со здоровьем. Вместо монарха тронную речь будет зачитывать принц Чарльз.

Тронная речь о законодательных планах, которую предварительно составляет правительство Великобритании, зачитывается лично монархом. В редчайших случаях – его представителем.

В современной Великобритании подобный прецедент последний раз случился почти 60 лет назад – в 1963 году. За время своего царствования Елизавета II пропустила церемонию лишь дважды, причем оба раза в связи с беременностью.

Тронная речь перед открытием парламентской сессии – одна из древнейших традиций королевства, насчитывающая более 700 лет. По мнению экспертов, сама церемония открытия парламента монархом является символом механизма британской демократии, и Елизавета II всегда считала это мероприятие чрезвычайно важным для жизни страны.

Известно, что решение об отказе от личного участия в церемонии принято королевой после консультаций с медиками, у которых проблемы Елизаветы II с мобильностью вызывают серьезные опасения.

В этом году дворец сообщил об отмене королевой участия практически во всех мероприятиях. Единственная церемония, на которой Елизавета II присутствовала лично – поминальная служба по ее покойному супругу, принцу Филиппу, проведенная в марте в Вестминстерском аббатстве.

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