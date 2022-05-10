Турция на пороге кризиса: инфляция бьет рекорды

В апреле инфляция в Турции составила +70% в годовом исчислении. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Согласно результатам последних опросов, жители Турции не видят для себя будущего в родной стране: 64% людей в возрасте от 18 до 34 лет хотят уехать за границу.

В Стамбуле, к примеру, врач зарабатывает 600 евро в месяц. На жизнь этих денег не хватает, поэтому все больше специалистов (и не только молодых врачей) убирают свои дипломы в стол, переучиваются на другие, рабочие специальности, и уезжают из страны.

В 2021 году Турцию покинули более 1,5 тыс. врачей. Наиболее популярные направления – Германия, Великобритания и Соединенные Штаты.

Проблема утечки мозгов за рубеж, по мнению местных жителей, не сильно беспокоит правительство. В одном из своих публичных выступлений президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к молодым врачам, сказал, что «заниматься этой красивой профессией за деньги неэтично» и добавил, что если они хотят уехать, то пусть уезжают.

Проблема инфляции в Турции стоит наиболее остро. В апреле она составила +70% в годовом исчислении. Это самый большой рост с 2002 года. Но оппозиция и независимые турецкие экономисты считают, что официальные показатели занижены, и инфляция на самом деле составляет 156%.

В Турции сейчас огромный рост стоимости буквально на все: +89% - на транспорт, +106% - на продукты питания. И если молодежь видит выход в том, чтобы уехать из страны, то старшее поколение ругает правительство и напоминает о скорых выборах президента, исход которых может быть непредсказуемым.