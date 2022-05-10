Мэр израильского города стал всемирно популярным, сообщив о «кладе в песочнице»

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Пользователи соцсетей по всему миру принялись активно обсуждать информацию о кладе стоимостью в миллионы шекелей, якобы найденном в детсадовской песочнице в одном из израильских городов. Новость подхватили СМИ, в том числе и российские.

«В детской песочнице найдены миллионы шекелей», – действительно говорилось в первоначальном твите мэрии.

Многие СМИ тут же сообщили об «эксклюзивных подробностях» обнаружения клада – его якобы нашла сотрудница мэрии, сообщившая об этом в полицию, а правоохранители изъявили готовность деньги вручить тому, кто расскажет о номиналах и количестве купюр.

Но затем, став мегапопулярным и узнаваемым во всем мире, мэр города Рамат-Ган Кармель Шама Ха-Коэн рассказал, о чем вообще шла речь.

Клад оказался фигуральным, поскольку речь идет не об обнаружении денег, а об экономии крупной суммы государственных средств. По словам мэра, руководитель отдела строительства городского департамента образования Авишай Рабан решил провести тендер на услуге по замене песка в детсадовских песочницах. Буквально за несколько минут до торгов в кабинет Рабана вошел представитель организации, которая поставляла детсадам песок в течение многих лет, и предложил чиновнику взятку в 20 тысяч шекелей (примерно 406 тысяч рублей) за победу в конкурсе.

Рабан не только отказался от взятки, но и снял компанию с участия в торгах. В результате ежегодная сумма обслуживания детских песочниц снизилась с 820 тысяч шекелей (16,7 миллиона рублей) до 390 тысяч шекелей (около 8 миллионов рублей).

Именно сэкономленные средства в размере 430 тысяч шекелей (8,7 миллиона рублей) и были названы «кладом в песочнице».

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